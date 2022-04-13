Рэкет и устрашение: в Запорожской ОВА рассказали о террористических методах оккупантов РФ

Российские оккупанты продолжают пытаться запугать украинцев. В частности, в Запорожье они требуют у местных предпринимателей "дань" и похищают людей.

Захватчики пытаются организовать "народную милицию". Они требуют у мирных жителей деньги на ее финансирование.

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В Запорожской ОВА рассказали о террористических методах врагов

Представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев рассказал, что в Мелитопольском районе россияне продолжают действовать террористическими методами. Они пытаются запугать местных жителей и склонить их на свою сторону.

Их тактика состоит в том, чтобы собирать дань в пользу так называемой "народной милиции". Следовательно, по информации от предпринимателей, незаконные оккупационные власти приказали бизнесменам отдавать часть своих доходов в обмен на разрешение работать,

– добавил Арефьев.

Похожие действия происходят и в Бердянском районе Запорожской области. Кроме того, ежедневно появляется информация о том, что захватчики похищают людей, имеющих украинскую позицию. К сожалению, среди местных жителей есть коллаборанты, помогающие внедрять оккупантам террористические методы войны.

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