На рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд из-за гибели фанов на концерте

В Техасе на музыкальном фестивале из-за давки погибли 8 человек. Посетитель мероприятия подал иск против рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка из-за "подстрекательства толпы".

В частности, 23-летний Кристиан Паредес из Техаса намерен взыскать с рэперов сумму в более 1 миллиона долларов.

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Иск на рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка

Посетитель фестиваля хочет получить компенсацию за травмы и медицинские расходы, так как он также пострадал во время мероприятия. Паредес утверждает, что певцы спровоцировали толпу и вовремя не остановили концерт.

Согласно жалобе, специальный гость фестиваля Дрейк "вышел на сцену вместе с Трэвисом Скоттом и помог спровоцировать толпу". Паредес считает, что рэперы продолжали выступать, "когда толпа вышла из-под контроля", хотя не должны были делать это.

В тексте искового заявления говорится о том, что посетители просили охранников, нанятых Live Nation Entertainment, о помощи, но их слова игнорировали.

Паредес утверждает, что люди пострадали и погибли из-за "халатности, безответственности и неосторожности ответчиков, их агентов, служащих и работников по владению, управлению, техническому обслуживанию, эксплуатации, надзору и контролю за помещением".

Смерть фанов на фестивале в Техасе

5 ноября в Техасе стартовал музыкальный фестиваль Astroworld Festival, основателем которого является рэпер Трэвис Скотт.

Именно его выступление превратило ночь открытия в фильм ужасов. Из-за страшной давки погибло по меньшей мере восемь фанов звезды. Кроме того, десятки человек пострадали.

Рэпер несколько раз приостанавливал свое выступление, затем снова возобновлял его. Однако, когда стало очевидно, что пострадало много людей, организаторы остановили концерт.

Скотт заявил, что он "опустошен" из-за жертв и не может "представить себе нечто подобное".

, музыкант был дважды осужден за то, что побудил фанов преодолевать барьеры безопасности и бросаться на сцену на предыдущих концертах.