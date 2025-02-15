Генсек НАТО ответил, какие последствия ждут Россию в случае нападения на Альянс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил, с какими последствиями столкнется Россия, если решится напасть на НАТО. Рютте уверен, что Россия на такой шаг не решится.

НАТО должно готовиться к таким сценариям уже сейчас, отмечает Рютте. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Как НАТО ответит на агрессию России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что посягательство хотя бы на один квадратный километр НАТО не сойдет России с рук.

Если Путин считает, что он может, без значительного риска для своей страны и своей армии, атаковать хоть один квадратный километр территории НАТО, он столкнется с мощным ударом НАТО по России. Он это знает. И он не осмелится это сделать,

– заявил генсек Альянса в Мюнхене.

Однако Рютте отметил, что если НАТО не примет необходимых решений сейчас, то через 4 – 5 лет "мы можем столкнуться с серьезными трудностями".