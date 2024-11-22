Генсек НАТО Рютте встретится с Трампом для обсуждения войны в Украине, – WP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он обсудит с ним стратегию переговоров по урегулированию войны в Украине.

Об этом рассказали журналистам неназванные чиновники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста The Washington Post Дэвида Игнатуса.

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Что планирует сказать Трампу Рютте

Встреча состоится в резеденции Трампа Мар-а-Лаго. Немецкий чиновник рассказал, что Рютте попытается убедить Трампа в необходимости достижения "справедливого и длительного мира", который не будет побуждать дальнейшую российскую агрессию и даст надежные гарантии безопасности для Украины.

Чиновник сообщил, что ключевым посланием Рютте для Трампа станет предостережение, что плохая сделка с Россией навредит и ему самому, ведь она будет преследовать его всю дальнейшую политическую карьеру.

Имейте в виду, что вы должны решить вопрос Украины таким образом, чтобы он не преследовал вас во время вашего президентского срока,

– так описывает послание немецкий чиновник.

Европейские чиновники возлагают надежды на Рютте как ключевого переговорщика между Европой и администрацией Трампа.