Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Альянс готов защищать Польшу на фоне очередного нарушения ее воздушного пространства, о котором накануне сообщила польская сторона.

Об этом Рютте заявил в Варшаве 21 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на Польское агентство печати (PAP).

Что Рютте сказал о защите Польши?

По словам Рютте, командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сделает все необходимое, чтобы выявить любые угрозы оборонным возможностям Альянса и его сдерживанию. При необходимости он будет вносить соответствующие коррективы.

Я могу гарантировать, что НАТО будет защищать каждый сантиметр польской территории,

– заявил генсек Альянса.

Что произошло в воздушном пространстве Польши?

Заявление Рютте прозвучало после того, как Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства тремя объектами, которые, вероятно, представляли собой две ракеты и беспилотник.

Нарушение произошло на фоне военных учений с участием Коалиции желающих, объединяющей союзников Украины. Польские чиновники назвали это совпадение неслучайным.

В понедельник, 20 ноября, в Брюсселе должно состояться заседание Североатлантической Рады НАТО, на котором обсудят нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами.