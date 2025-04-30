Крым почти полностью "ослеп": в Саках, вероятно, обезвредили РЛС к С-400

Силы обороны нанесли удар по российской радиолокационной станции в Крыму. Это вызвало серьезное беспокойство среди оккупантов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Что известно об уничтоженной РЛС в Крыму

Оккупационные войска в Крыму серьезно обеспокоены после недавней атаки на полуостров. В "Атеш" рассказали, что 25 апреля вблизи населенного пункта Саки Силы обороны Украины уничтожили российскую РЛС 96Л6Е.

К слову, в Telegram-канале "Свидетели падения Моста" показали фото пораженной РЛС в Саках.

В Саках поразили РЛС 96Л6Е / Фото "Свидетелей падения Моста"

Что такое РЛС РЛС – это радиолокационная станция. Она используется для обнаружения, отслеживания и идентификации объектов, преимущественно в воздухе, с помощью радиоволн. В военной сфере РЛС служат, в частности, для обнаружения самолетов, ракет, беспилотников и наведения средств ПВО.

По информации агентов движения сопротивления, российские военные убеждены, что Силы обороны нацелены на подавление систем радиоэлектронной борьбы на полуострове, чтобы подготовиться к будущему массированному удару по ключевым военным объектам России в Крыму.

Чтобы этому противодействовать захватчики пытаются оперативно скрывать остатки техники, чтобы избежать новых ударов.

Добавим, что сегодня, 30 апреля, днем в Крыму снова объявляли воздушную тревогу. Оккупанты заявляли о возможности пусков ракет Storm Shadow в направлении Крыма.