В Украине ВСУ впервые уничтожили РЛС "Небо-СВУ" окупантов: видео лома

Украинские военные ежедневно уничтожают десятки единиц оккупационной техники, которую россияне припихали на наши земли. Спустя более года полномасштабной войны встречаются интересные и редкие экземпляры, как РЛС "Небо-СВУ".

Военнослужащие показали видео, где продемонстрировали металлолом, бывший когда-то российской радиолокационной станцией. Интересно оно и тем, что это первое подтвержденное уничтожение РЛС окупантов такого типа.

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Что осталось от станции

Однако пока неизвестно ни чем удалось уничтожить вражескую РЛС "Небо-СВУ", ни когда это произошло. Также военные не раскрыли тайны, на каком из участков фронта превратили в металлолом ценную российскую радиолокационную станцию.

На обнародованном видео только демонстрируется результат точного удара защитников Украины. На нем, в частности, видны остатки антенны станции и обгоревшая кабина управления.

Сила. Это казаки, а не "Ахмат чай" какой-то (говорится о чеченских спецподразделениях Кадырова "АХМАТ" – 24 Канал). Это ВСУ пришли,

– сказал на видео военный.

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Ценность уничтоженной РЛС "Небо-СВУ"

РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" предназначена для контроля воздушного пространства, выявления, определения координат и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов стратегической и тактической авиации, а также малозаметных целей. Более того, эта станция может распознавать классы целей и даже определять их государственную принадлежность.

Все это станция может делать на довольно большом расстоянии. Так, авиацию, летящую на высоте 20 километров, она может обнаруживать на расстоянии до 380 километров. Если самолет летит ниже, на высоте 500 метров, то на расстоянии до 65 километров.

Также известно, что "Небо-СВУ" может работать и в составе автоматизированных систем управления противовоздушной обороны, и автономно. И все это при том, что для развертывания станции нужно всего до 30 минут и 4 человек, обслуживающих ее. Более того, РЛС имеет высокую проходимость и может быть развернута на неподготовленных позициях.

Следовательно, с помощью этой РЛС оккупанты могли эффективно контролировать воздушное пространство Украины на большом расстоянии. И в частности именно поэтому уничтожение такой военной техники захватчиков очень важно.