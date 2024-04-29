Отмечается, что “Репейник” используется для защиты важных объектов в прифронтовой зоне. Также напомним, что недавно одну из таких РЛС удалось уничтожить бойцам ГУР. Самое интересное, что ее удалось уничтожить беспилотником.

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На что способна РЛС "Репейник"

По заявлениям российских источников, "Репейник" может обнаруживать беспилотники на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров, а также сопровождать до 256 целей одновременно. Поставки в российскую армию начнутся только в 2022 году.

Однако, оценки экспертов, в частности Сергея Флеша, свидетельствуют о более ограниченных возможностях "Репейника". Он указывает на то, что новейшая РЛС имеет дальность обнаружения дронов только до 2 – 3 километров.

Россияне заявляют, что "Репейник" может работать до 8 часов от внешнего источника питания, при этом может быть развернут в рабочее положение всего за 5 минут. Ее вес составляет 25,5 килограмма. Также известно, что одна такая станция стоит 100 тысяч долларов.

РЛС "Репейник" / Фото российских СМИ

В издании подметили, что вероятнее всего, производство новейших РЛС не является массовым. Поэтому, применение "Репейника" ограничивается защитой важных стационарных объектов в прифронтовой зоне.

Также отмечается, что учитывая низкую плотность размещения "Репейников" на фронте, трудно сказать, насколько эффективно российские оккупанты используют эти радары для противодействия беспилотникам. Вероятно, факт наличия такого оборудования имеет скорее символическое значение, чем реальное техническое преимущество.

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