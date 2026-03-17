Командующий СБС "Мадьяр" прокомментировал скандал вокруг своих якобы "угроз народу"

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что его слова о якобы "угрозах народу" были вырваны из контекста и являются манипуляцией. Поэтому он решил объяснить свои высказывания.

Об этом Роберт "Мадьяр" Бровди написал в своем телеграмме.

Что ответил "Мадьяр" на скандал вокруг своего заявления?

По его словам, из его обращения вырвали эмоциональную реакцию на случаи насилия в отношении военных и работников ТЦК, в частности после инцидента на Закарпатье. Тогда как основными темами были призыв к добровольному присоединению к СБС и угроза стремительного наращивания Россией количества операторов дронов. Их количество составляет до 100 тысяч человек уже в апреле 2026 года.

Бровди отметил, что добровольцы остаются ключевой основой украинского войска, и именно на таких людях должно строиться усиление подразделений. В то же время он отметил, что выезд за границу во время войны является личным выбором, который не стоит однозначно осуждать, однако подчеркнул, что незаконный побег является преступлением.

Так же он резко раскритиковал умышленное уклонение от мобилизации. "Мадьяр" назвал его разрушительным явлением и выступив за усиление ответственности.

Отдельно военный высказался относительно действий ТЦК. Он подчеркнул, что применение силы во время мобилизации недопустимо и должно наказываться, как и любое превышение полномочий.

В то же время он осудил и обратные случаи – насилия против военнослужащих.

Я не "киевская перепичка", чтобы всем нравиться. Не народный избранник и никогда им не буду. В политику не собираюсь, собраний более года не провожу, на шее народа не сижу. Бизнесы на крови презираю. Но продолжу развитие СБС столько, сколько времени будет отведено,

– подчеркнул "Мадьяр".

Он отметил, что как уклонение от службы, так и злоупотребления во время мобилизации одинаково вредят государству и раскалывают общество.

