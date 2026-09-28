Командующий подразделением беспилотных систем Роберт Бровди застережно заявил, что человечество теряет контроль над развитием ИИ в военной сфере. По его словам, интеграция ИИ в роботизированные и беспилотные комплексы превращает автономные дроны в трудноуправляемое оружие будущего. Это явление он описывает как опасное расширение границ допустимого, которое стремительно меняет представления о норме в современной цивилизации.

Такие мысли "Мадяра" прозвучали в интервью изданию The Telegraph.

Угроза потери контроля над автономным оружием

Искусственный интеллект стремительно ворвался в жизнь общества и фактически превратился в цифровой паноптикум, контролирующий элементы жизнедеятельности современного человека.

По словам Роберта Бровди, сейчас происходит частичное открытие "окна Овертона" в отношении использования технологий ИИ. Алгоритмы поглощают знания человечества и постепенно приучают общество к реальности, которая еще недавно казалась невозможной или фантастической.

Командующий подчеркивает, что сочетание искусственного интеллекта с беспилотными и роботизированными комплексами создает оружие, которое человечеству будет трудно удержать под контролем.

По его мнению, подобные разработки становятся не только инструментом ведения войны, но и фактором, влияющим на будущее всей цивилизации.

Он также охарактеризовал автономные дроны как "чуму третьего тысячелетия", подчеркнув, что возможности искусственного интеллекта уже активно используются в интересах военных по ряду характеристик.

Глобальная технологическая гонка между ведущими державами

Беспокойство вызывает и гонка за право установления контроля над искусственным интеллектом между ведущими мировыми игроками, которые не могут договориться о замедлении развития технологий.

В то время как в Соединенных Штатах Америки стимулируют немедленное наращивание возможностей ИИ, Китай воздерживается от публичных комментариев и продолжает свою работу.

Меня беспокоит гонка за право установления контроля над искусственным интеллектом. И мы сегодня с вами являемся свидетелями того, как два полярных мира не могут договориться об урегулировании вопроса замедления развития искусственного интеллекта,

– высказался "Мадьяр".

Роберт Бровди подчеркнул, что при нынешнем положении дел оценить реальные сроки развития технологий или предсказать последствия их воздействия пока невозможно.

"Что будет дальше? Ужасно даже представить. Я не хочу пугать ни слушателя, ни зрителя, это не моя задача и не моя миссия. Я просто подчеркиваю, что человечество теряет контроль", – отметил командующий СБС.

Следует добавить еще и другой аспект, который затронул "Мадяр" во время интервью. Он заявил, что дальнобойные удары по России должны разрушить ощущение безопасного тыла и ослабить ее военный потенциал. По его словам, атаки на ВПК и нефтяную инфраструктуру меняют характер войны и подталкивают Кремль к переговорам.