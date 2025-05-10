Лев XIV не верил, что конклав выберет его, – NYT пообщались с братом нового Папы

Новым Папой Римским стал 69-летний Роберт Фрэнсис Прево, который выбрал себе имя Лев XIV. Несмотря на мизерные шансы, брат понтифика верил, что именно он станет новым главой Церкви.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Поддерживал взгляды Франциска и был миссионером в Перу: что известно о новом Папе Римском

Брат Папы Льва XIV дал пространное интервью СМИ

Так, брат нового Папы Римского Джон Прево вспомнил инцидент, который случился чуть меньше чем за неделю до конклава.

В прошлую субботу, когда я был в церкви, один из священников подошел и сказал мне, что шансы составляют 18 к 1. У него не было никаких сомнений. Он думал, что это точно будет мой брат,

– рассказал Джон.

Но кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который готовился к конклаву, пожал плечами, когда его старший брат позвонил из Иллинойса. Он сказал: "Ни в коем случае, этого не произойдет".

Прево говорит, что его брат изначально не выражал желания стать Папой. Однако по мере его продвижения по церковной службе, его ответ на этот вопрос начал меняться.

"Это было "абсолютно нет, абсолютно нет, упаси Боже". А потом стало: "Ну, если этого хочет Бог, то мы с этим разберемся", – говорит брат Папы.

Как рассказал Джон, его брат имеет огромное, огромное желание помочь угнетенным и обездоленным, людям, которых игнорируют. Он ожидает, что Лев XIV продолжит наследие своего предшественника Папы Франциска.

Они были очень хорошими друзьями. Они знали друг друга еще до того, как он стал Папой, еще до того, как мой брат стал епископом,

– вспоминает Джон Прево.

Джон Прево описал понтифика как "умеренного". По его мнению, мы не увидим никаких крайностей во время папства Льва. В то же время он отметил, что его брат не боялся бы воспользоваться этой новой платформой. Особое недовольство у нового Папы вызывает то, что происходит с миграцией.

"Как далеко он зайдет, можно только догадываться, но он не будет просто сидеть сложа руки. Я не думаю, что он будет молчаливым", – отмечает Джон.