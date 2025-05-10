Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Брат Папи Лева XIV дав розлоге інтерв'ю ЗМІ

Так, брат нового Папи Римського Джон Прево пригадав інцидент, який трапився трохи менше як за тиждень до конклаву.

Минулої суботи, коли я був у церкві, один зі священників підійшов і сказав мені, що шанси становлять 18 до 1. У нього не було жодних сумнівів. Він думав, що це точно буде мій брат,

– розповів Джон.

Але кардинал Роберт Френсіс Прево, який готувався до конклаву, знизав плечима, коли його старший брат зателефонував з Іллінойсу. Він сказав: "Ні в якому разі, цього не станеться".

Прево каже, що його брат спочатку не висловлював бажання стати Папою. Однак у міру його просування по церковній службі, його відповідь на це питання почала змінюватися.

"Це було "абсолютно ні, абсолютно ні, боронь Боже". А потім стало: "Ну, якщо цього хоче Бог, то ми з цим розберемося", – каже брат Папи.

Як розповів Джон, його брат має величезне, величезне бажання допомогти пригнобленим та знедоленим, людям, яких ігнорують. Він очікує, що Лев XIV продовжить спадщину свого попередника Папи Франциска.

Вони були дуже добрими друзями. Вони знали один одного ще до того, як він став Папою, ще до того, як мій брат став єпископом,

– пригадує Джон Прево.

Джон Прево описав понтифіка як "поміркованого". На його думку, ми не побачимо жодних крайнощів під час папства Лева. Водночас він зазначив, що його брат не боявся б скористатися цією новою платформою. Особливе невдоволення у нового Папи викликає те, що відбувається з міграцією.

"Як далеко він зайде, можна лише здогадуватися, але він не буде просто сидіти склавши руки. Я не думаю, що він буде мовчазним", – зазначає Джон.