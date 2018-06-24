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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Робот научился читать человеческие мысли: как это происходит

95 Читати новину українською
Робот читает мысли
Робот читает мысли / bgr.com

Ученые из МТИ и лаборатории искусственного интеллекта (CSAIL) научили робота сканировать мозг. Это удалось воплотить благодаря специальному языку, что объединяет мозговые волны и жесты.

Об этом пишет bgr.com.

Как сообщили инженеры, робот показывает очень хорошие результаты – от 70 до 97 процентов точного воспроизведения. Система мгновенно соотносит и интерпретирует движения рук человека и сигналы мозга, и реагирует на них определенными действиями.

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Таким образом разработчики пытаются помочь людям с ограниченными возможностями и пожилым людям.

Пока технология – на начальном этапе разработки. К ней привлекли участников, которые будут носить на себе устройства, которые будут измерять активность мозга и сокращение мышц.

Систему научили читать мысли

С экспериментальной частью помогает робот Бакстер из Rethink Robotics.

Изобретение должны представить на конференции Robotics: Science and Systems (RSS) в Питтсбурге.

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Теги: Новости США Техно робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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