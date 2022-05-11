Военный зашел к побратиму во двор, когда чуть ли не за спиной раздался мощный взрыв. Похоже, что от попадания ракеты.

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Родился в рубашке

Тогда мужчины мгновенно побежали в подвал, чтобы найти укрытие. Им чудом удалось спастись. Получили ли военные ранения – неизвестно. В сети показали видео.

Наш боец в рубашке родился. Иногда случай может спасти жизнь,

– пишут в сети.

Героический поступок пограничника

Во время обороны одного из населенных пунктов Донецкой области украинский пограничник тоже отметился героическим поступком. Это произошло в конце апреля. Силы врага преобладали, поэтому он, при поддержке танка и бронированных машин, пошел в наступление.

Наши защитники приняли неравный бой с оккупантами. Отбивая вражеское нашествие, один из пограничников увидел вражескую гранату, которая прилетела на их позиции. Боец, не обращая внимания на опасность, отбросил ее.

В ГПСУ отметили, что своим смелым и мужественным поступком пограничник спас побратимов от гибели.

Последние новости с фронта

В Минобороны отметили, что ВСУ победили первую фазу войны. Несмотря на это, Анна Маляр предупредила, что следующие несколько недель, а может, и месяцев будут сложнейшими. Россияне сформировали новые цели, поскольку в предыдущих их ждал провал. Она добавила, что агрессор не победит в войне ресурсов.

Основные бои идут на Востоке и Юге. В Харьковской области 11 мая ВСУ освободили поселок Питомник, оккупанты были вынуждены перейти в оборону. Кроме того, оккупанты глушат в регионе сети сотовой связи.

Также у захватчиков все больше страха. К примеру, в своих приграничных областях россияне наращивают систему ПВО.

Часть Херсонской и Запорожской областей пока временно оккупирована. Там агрессор устроил террор мирного населения.

Детальнее – Методички СССР! Оккупанты свозят свои семьи в Херсонскую область: