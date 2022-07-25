Почему Баба Лавровна – самая громкая пощечина по старому Киеву, которую следует снести

О Бабе Лавровне (той, что с мечом) говорить и писать можно до бесконечности – это была едва ли не самая брутальная финальная архитектурная пощечина щербиччины по в основном окончательно уничтоженному в 1970-е (после Сталина) старому Киеву.

Так стиралось лицо Киева

И долгие годы, едучи с Левого берега домой, я отворачивалась, чтобы не видеть, как рухнул разваленный человекоподобным чудовищем с Лаврскую колокольню высотой, со всех своих божественно гармоничных пропорций тот роскошный, ван-Вестерфельдовский пейзаж Правого берега, который у Шевченко точно передан словами "мов на небі висить / святий Київ наш великий".

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Идеальное сочетание уникального ландшафта (заросших садами/парками кудрявых гор над рекой) с линиями и формами сакральной архитектуры (то, за что мы так любим Швейцарию: когда архитектура дополнительно облагораживает пейзаж, который и сам собой поражает перехватывая дыхания).

Такой пейзаж, донесенный до 1981 года непосредственно со всех старинных гравюр и воспетый десятками гениев разных времен и народов, должен быть взят под охрану ЮНЕСКО как культурное наследие человечества, но, конечно, не тогда, когда у вас в городе правит "русский мир", нацеленный на то, чтобы никакого наследия вам не оставить вообще, а оставшееся объявить своим.

Брежневский перформанс

Я помню, как Брежнев приезжал "открывать Бабу" и все городские предприятия и учебные заведения выгнали на 5 часов стоять вдоль трассы от вокзала до того же холма с флагами и транспарантами, и рожи Брежнева со Щербицким на каком-то их "папамобиле" над толпой тоже помню – и не забуду, и не прощу…

И еще мне всегда болело, что годы проходят, а эта Виктория Леонидовна Выдубецкая (конечно, ее и так звали) стоит – и вот, вырастет поколение, для которого она уже будет частью родного пейзажа. И так оно и случилось.

Естественно, ее надо сносить. Не знаю когда, не знаю как.

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Война "совка" с древностью

Поговаривали (потому что после того помпезного открытия все 1980-е под ней не утихали "ремонтные работы"), будто на том холме оставались какие-то очень древние фундаменты какого-то капища с княжеских (или еще древнейших) времен, и когда их во время постройки бабища уничтожили, то, простите за непроизвольный каламбур, "пошла вода в хату", потому что эти фундаменты вроде как закрывали выход подземным водам.

Не знаю, насколько это правда, а насколько городская легенда, но и без легенд понятно, что перестройка этого "священного холма" должна быть со всех сторон сложным и затратным инженерным проектом, на который время объявлять международные конкурсы.

Так вот, я очень хочу дожить до тех пор, когда на мосту через Днепр мне больше не нужно будет отворачиваться.

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