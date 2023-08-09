Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что установка трезубца на монументе "Родина-мать" является вполне логичной и естественной.

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А вот российские оккупанты бесятся от такого решения. Потому что оттуда забрали советский герб.

Почему Россия бесится из-за установления трезубца

Как отметил Яковенко, украинцы еще раз метко ударили по главному "столпу" путинского режима – "победобесию". Российские оккупанты воспринимают любые такие изменения как удар по своему главному сакральному мифу.

То, что этот монумент находится не на территории России, а на территории суверенного государства Украина, их, конечно, не волнует. Уже раньше там рассказывали, что "границы России нигде не заканчиваются". Если кто-то придирается к символам этого мифа, то они воспринимают это как покушение на самое важное для сторонников путинского режима.

– заметил Яковенко.

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Тут еще есть другая сторона ситуации. В российской политике и вообще в медийном пространстве оккупантов только ищут поводы, чтобы обидеться и кричать по миру со своим раздутым эго, как их "ущемляют".

Все это похоже на соревнование или даже урок, на котором каждый пытается как можно больше возмутиться и раскричаться, лишь бы их заметил "главный учитель" Путин.

На монументе "Родина-мать" установили трезубец: коротко