Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що встановлення тризубу на монументі "Батьківщина-мати" є цілком логічним та природним.

До теми В очікуванні тризуба: фоторепортаж з місця реконструкції "Батьківщини-Мати"

А-от російські окупанти бісяться від такого рішення. Бо звідти забрали радянський герб.

Чому Росія біситься через встановлення тризуба

Як наголосив Яковенко, українці ще раз влучно вдарили по головному "стовпу" путінського режиму – "побєдобєсію". Російські окупанти сприймають будь-які такі зміни як удар по своєму головному сакральному міфу.

Те, що цей монумент перебуває не на території Росії, а на території суверенної держави України, їх, звісно, не хвилює. Вже раніше там розповідали, що "граніци Расії нігдє нє заканчіваються". Якщо хтось чіпляється до символів цього міфу, то вони сприймають це як замах на найважливіше для прихильників путінського режиму,

– зауважив Яковенко.

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Тут ще й є інший бік ситуації. У російській політиці та загалом в медійному просторі окупантів лише шукають приводи, щоб образитися та кричати по світу зі своїм роздутим его, як їх "ущємляют".

Все це схоже на змагання або ж навіть урок, на якому кожен намагається якнайбільше обуритися та розкричатися, аби їх тільки зауважив "головний учітєль" Путін.

На монументі "Батьківщина-мати" встановили тризуб: коротко