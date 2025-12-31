В "Азове" отреагировали на заявления россиян о якобы оккупации Родинского в Донецкой области

27 декабря российское военное командование заявило о якобы оккупации Родинского, что в Донецкой области. Однако утверждения врага не соответствуют действительности: сейчас город находится под контролем Сил обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 14 бригаду оперативного назначения "Червона Калина" и 1 корпус НГУ "Азов".

Что на самом деле происходит в Донецкой области?

Военные заявили, что Силы обороны Украины удерживают Родинское, несмотря на лживые заявления оккупантов.

Российских военных, которым удается просочиться в город, обнаруживают и уничтожают всеми имеющимися средствами, а боевая работа продолжается круглосуточно.

Россия использует ложь как оружие – наравне с пушками и ракетами. Наша миссия – противостоять врагу во всех измерениях этой войны,

– отметили представители бригады.

Военные также опубликовали видео, на котором можно увидеть украинский флаг, установленный в Родинском бойцами 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1 корпуса НГУ "Азов".

Родинское находится под контролем Сил обороны: смотрите видео

