В "Азове" отреагировали на заявления россиян о якобы оккупации Родинского в Донецкой области
- Российское командование заявило об оккупации Родинского, но украинские силы опровергли это, подтверждая контроль над городом.
- Российских военных, которым удается просочиться в город, обнаруживают и уничтожают всеми имеющимися средствами.
27 декабря российское военное командование заявило о якобы оккупации Родинского, что в Донецкой области. Однако утверждения врага не соответствуют действительности: сейчас город находится под контролем Сил обороны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 14 бригаду оперативного назначения "Червона Калина" и 1 корпус НГУ "Азов".
Читайте также Украина потеряла Северск, россияне продвигаются в Мирнограде и Гуляйполе: как изменилась линия фронта за неделю
Что на самом деле происходит в Донецкой области?
Военные заявили, что Силы обороны Украины удерживают Родинское, несмотря на лживые заявления оккупантов.
Российских военных, которым удается просочиться в город, обнаруживают и уничтожают всеми имеющимися средствами, а боевая работа продолжается круглосуточно.
Россия использует ложь как оружие – наравне с пушками и ракетами. Наша миссия – противостоять врагу во всех измерениях этой войны,
– отметили представители бригады.
Военные также опубликовали видео, на котором можно увидеть украинский флаг, установленный в Родинском бойцами 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1 корпуса НГУ "Азов".
Родинское находится под контролем Сил обороны: смотрите видео
Россия не впервые прибегает к манипуляциям: последние новости
Российские пропагандисты также заявляли о якобы захвате Константиновки в Донецкой области. Однако военные опровергли эти утверждения и заявили, что украинские защитники надежно держат оборонительные позиции и наносят значительные потери противнику на подходах к городу.
В общем Россия активно использует дезинформацию, чтобы повлиять на мнение международного сообщества, особенно во время переговорных процессов. Однако такие усилия не дадут желаемого эффекта, кроме роста потерь среди оккупантов, отметили в ВСУ.