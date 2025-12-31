Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 14 бригаду оперативного призначення "Червона Калина" та 1 корпус НГУ "Азов".

Що насправді відбувається на Донеччині?

Військові заявили, що Сили оборони України утримують Родинське, попри брехливі заяви окупантів.

Російських військових, яким вдається просочитися в місто, виявляють та знищують всіма наявними засобами, а бойова робота триває цілодобово.

Росія використовує брехню як зброю – нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія – протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни,

– наголосили представники бригади.

Військові також опублікували відео, на якому можна побачити український прапор, встановлений у Родинському бійцями 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов".

Родинське перебуває під контролем Сил оборони: дивіться відео

