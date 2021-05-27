Родные экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA считают, что к нему применяли насилие. В частности, это заметно и на видео признания, которое обнародовали белорусские СМИ.
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По словам родителей Романа Протасевича, к задержанному до сих пор не пускают правозащитников. К тому же ему даже не позволяют передать теплые вещи и средства личной гигиены.
Мы еще не знаем, где наш сын. Не говоря уже о том, чтобы к нему допустили родственников на встречу. К Роману не пускают даже адвоката,
– рассказали родные журналиста.
24 мая МВД Беларуси опубликовало запись, на которой Роман Протасевич говорит, что "продолжает сотрудничать со следствием". Впрочем, его родители убеждены, блогера заставили сказать это.
"Ему обязательно нужно медицинское обследование. Но, как нам известно, никто эту помощь не предоставляет", – отметили они.
Обращение Романа Протасевича из СИЗО: смотрите видео
Задержание Романа Протасевича: главное
- Экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета. Причиной стало сообщение о заминировании. Впрочем, после проверки взрывчатки на борту не обнаружили.
- Журналисту грозит до 15 лет заключения за уголовные дела, возбужденные против него в Беларуси.
- Также задержали его девушку Софию Сапегу. Впоследствии в сети опубликовали видеообращение Сапеги, где она призналась, что якобы является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют личную информацию правоохранителей.
- Лукашенко 27 мая назвал Протасевича "экстремистом", а Сапегу – "его союзницей".
- После задержания Протасевича в Евросоюзе решили запретить белорусским авиакомпаниям летать на их территорию. Украина с 26 мая также прекратила прямое авиасообщение с Беларусью.