Рідні ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA вважають, що до нього застосовували насилля. Зокрема, це помітно й на відео зізнання, яке оприлюднили білоруські ЗМІ.

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За словами батьків Романа Протасевича, до затриманого досі не пускають правозахисників. До того ж йому навіть не дозволяють передати теплі речі та засоби особистої гігієни.

Ми досі не знаємо, де наш син. Не кажучи вже про те, щоб до нього допустили родичів на зустріч. До Роману не пускають навіть адвоката,

– розповіли рідні журналіста.

24 травня МВС Білорусі опублікувало запис, на якому Роман Протасевич каже, що "продовжує співпрацювати зі слідством". Втім його батьки переконані, блогера примусили сказати це.

"Йому обов'язково потрібне медичне обстеження. Але, як нам відомо, ніхто цю допомогу не надає", – наголосили вони.

Звернення Романа Протасевича з СІЗО: дивіться відео

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