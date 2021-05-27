Рідні ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA вважають, що до нього застосовували насилля. Зокрема, це помітно й на відео зізнання, яке оприлюднили білоруські ЗМІ.
Радимо прочитати Про Лукашенка, знущання над сином та реакцію Заходу: відверте інтерв'ю з батьком Протасевича
За словами батьків Романа Протасевича, до затриманого досі не пускають правозахисників. До того ж йому навіть не дозволяють передати теплі речі та засоби особистої гігієни.
Ми досі не знаємо, де наш син. Не кажучи вже про те, щоб до нього допустили родичів на зустріч. До Роману не пускають навіть адвоката,
– розповіли рідні журналіста.
24 травня МВС Білорусі опублікувало запис, на якому Роман Протасевич каже, що "продовжує співпрацювати зі слідством". Втім його батьки переконані, блогера примусили сказати це.
"Йому обов'язково потрібне медичне обстеження. Але, як нам відомо, ніхто цю допомогу не надає", – наголосили вони.
Звернення Романа Протасевича з СІЗО: дивіться відео
Затримання Романа Протасевича: головне
- Ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня після екстреної посадки літака. Причиною стало повідомлення про замінування. Втім після перевірки вибухівки на борту не виявили.
- Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.
- Також затримали його дівчину Софію Сапегу. Згодом у мережі опублікували відеозвернення Сапеги, де вона зізналася, що начебто є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", в якому публікують особисту інформацію правоохоронців.
- Лукашенко 27 травня назвав Протасевича "екстремістом", а Сапегу – "його спільницею".
- Після затримання Протасевича у Євросоюзі вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям літати на їхню територію. Україна з 26 травня також припинила пряме авіасполучення з Білоруссю.