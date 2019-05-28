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      Родители убили и сожгли в печи 5-летнего ребенка: подробности трагедии

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      В Житомирской области полиция проверяет факт убийства 5-летней девочки
      В Житомирской области полиция проверяет факт убийства 5-летней девочки / Facebook Вячеслав Печененко

      В понедельнику, 27 мая 2019 года, в полицию поступило сообщение о возможном убийстве родителями малолетнего ребенка в одном из сел Овручского района. Речь идет о 5-летней девочке, которую около года назад благодаря активистам отобрали у приемной семьи в Житомире и вернули биологическим родителям.

      Об этом утром, 28 мая, на своей странице в соцсети сообщил руководитель ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко. Об этом сообщает Житомир.info.

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      Пока взрослые и суды определяются в какой семье должна воспитываться 5-летняя девочка, самого ребенка, по имеющейся у полиции информации, уже нет в живых. 27 мая в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Овручского района родители могли убить своего малолетнего ребенка,
      – говорится в заметке Вячеслава Печененко.

      По словам руководителя ГУНП в области, самое страшное в этой ситуации то, что девочку около года назад усилиями горе-активистов изъяли из приемной семьи, где о ней заботились и занимались воспитанием и оздоровлением, и вернули биологическим родителям.

      Почему девочка жила в приемной семье

      Все из-за пристрастия биологических родителей к алкоголю и небрежного отношения к собственным детям, в результате чего у отца и матери отобрали родительские права.

      Вячеслав Печененко сообщил, что пока приемные родители девочки пытались через суд обжаловать решение местного суда и вернуть ребенка, 5-летняя Даша исчезла. Около года ее биологическая семья не сообщала никому о состоянии ребенка, игнорировала не только приемную семью, но и комиссию, которая регулярно наведывалась к ним.

      Впродовж року батьки на показували нікому умов, в яких жила дитина
      В течение года родители на показывали никому условий, в которых жил ребенок

      Родители просто не открывали дверь и немедленно сообщали о таких визитах горе-активистам. Последние так же безотлагательно поднимали шум в социальных сетях. Даже составленные в июне 2018-го административные материалы в отношении родителей из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей были в конце концов отменены в суде.

      "Примерно через месяц ребенка не стало. У полиции есть все основания полагать, что биологические родители ее убили. Циничности и ужаса в этой ситуации придает тот факт, что тело мертвого ребенка эти нелюди сожгли в печи, а остатки вынесли. По крайней мере, такие свидетельства мы пока проверяем", – сообщил Вячеслав Печененко.

      Сейчас оба родителя под стражей. Полиция продолжает собирать свидетельства и доказательства.

      Так и хочется спросить у псевдозащитников: вы до сих пор считаете, что Даше лучше с биологическими родителями?!,
      – завершил свое сообщение руководитель управления Нацполиции в Житомирской области.

      Когда умерла девочка

      В пресс-службе ГУНП в Житомирской области добавили, что ребенка убили около 8 месяцев назад. Сначала отец нанес дочери телесные повреждения, которые привели к смерти несовершеннолетней, а затем тело девочки сожгли в печи, останки выбросили в реку.

      Пресс-служба полиции сообщила, что 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Овручского района родители убили свою 5-летнего ребенка.

      Попередньо відомо, що доньку вбив батькоПредварительно известно, что дочь убил отец

      По просьбе правоохранителей, которые прибыли на место вызова, показать дочь 41-летняя мать вынесла из дома ребенка, одетого в девочкины вещи. Однако правоохранители предложили матери показать всех троих детей. За девочку женщина пыталась выдать своего 3-х летнего сына. Когда же окончательно выяснилось, что нужного ребенка во дворе нет, родители признались в страшном преступлении, совершенном около 8 месяцев назад.

      Детали смерти

      Предварительно удалось выяснить, что девочка в доме в ходе семейного конфликта от своего отца получила травмы, приведшие к ее смерти. Впоследствии труп ребенка родители сожгли в печи и останки выбросили в реку. Об этом они никому не сказали,
      – сообщил заместитель начальника ГУНП Житомирщины Александр Радченко.

      Обоих родителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины – задержание уполномоченным лицом.

      Также Александр Радченко отметил, что такого рода ужасная ситуация стала возможной из-за вмешательства в судьбу погибшего ребенка так называемых "активистов" из областного центра, которые сопровождали и всячески влияли на судебные процессы для изъятия девочки из нормальных условий проживания и воспитания в приемной семье, и в конце таки "помогли" вернуть ее неблагополучным биологическим родителям.

      Что известно о биологической семье ребенка

      Об этой семье местным правоохранителям известно еще с 2009 года, когда из-за пристрастия к алкоголю и невыполнения родительских обязанностей мать лишили прав на двух сыновей.

      Впоследствии, в 2013-м, у женщины и ее 50-летнего сожителя появилась дочь. А уже через год в связи с угрозой жизни и здоровью ребенка на полгода госпитализировали в больницу. Мать отказалась сопровождать девочку.

      Раніше жінку позбавили прав і на двох молодших синів
      Ранее женщину лишили прав и на двух младших сыновей

      А с 2015-го по апрель 2018 девочку воспитывала приемная семья. Все эти три года проходили суды, по возвращению ребенка в биологическую семью.

      В конце окончательное решение приняли и девочка оказалась снова с родителями,
      – рассказал и.о. руководителя ГУНП Житомирщины Артем Лисогор.

      Он также отметил, что в течение времени пребывания ребенка у родителей органы опеки пытались обследовать условия её проживания, однако комиссии не допускали в дом. А составленные полицейскими административные материалы по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей были в конце концов отменены в суде.

      Горе-активисты

      В свое время горе-активисты, которые возвращали неблагополучным семьям детей, целыми делегациями приходили к ГУНП в области с требованием к руководству немедленно "защитить" ребенка от надуманных и ничем не подтвержденных издевательств в приемной семье и вернуть ее родителям.

      Что грозит убийцам

      Досудебное расследование продолжается по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Правоохранители продолжают следственные действия, необходимые для установления всех обстоятельств трагедии.

      Повернути дівчинку в біологічну родину допомогли так звані Вернуть девочку в биологическую семью помогли так называемые "активисты"

      Согласно действующему законодательству лишение жизни малолетнего ребенка наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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