Батьки вбили і спалили в печі 5-річну дитину: подробиці трагедії

У понеділок, 27 травня 2019 року, до поліції надійшло повідомлення про можливе вбивство батьками малолітньої дитини у одному з сіл Овруцького району. Йдеться про 5-ти річну дівчинку, яку близько року тому завдяки активістам відібрали у прийомної сім’ї в Житомирі та повернули біологічним батькам.

Про це вранці, 28 травня, на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник ГУНП в Житомирській області Вячеслав Печененко. Про це повідомляє Житомир.info.

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Допоки дорослі і суди визначаються, в якій сім'ї має виховуватись 5-ти річна дівчинка, самої дитини, за наявною у поліції інформацією, уже немає в живих. 27 травня до поліції надійшло повідомлення, що в одному із сіл Овруцького району батьки могли вбити свою малолітню дитину,

– йдеться у дописі Вячеслава Печененка.

За словами керівника ГУНП в області, найстрашніше у цій ситуації те, що дівчинка близько року тому зусиллями горе-активістів вилучили із прийомної родини, де про неї піклувались і займались вихованням та оздоровленням, та повернули біологічним батькам.

Чому дівчинка жила у прийомній родині

Все через пристрасть біологічних батьків до алкоголю та недбалого ставлення до власних дітей, внаслідок чого у батька та матері відібрали батьківські права.

В'ячеслав Печененко повідомив, що поки прийомні батьки дівчинки намагались через суд оскаржити рішення місцевого суду та повернути дитину, 5-ти річна Даринка зникла. Близько року її біологічна родина не повідомляла нікому про стан дитини, ігнорувала не лише прийомну родину, а й комісію, котра регулярно навідувалась до них.



Впродовж року батьки на показували нікому умов, в яких жила дитина

Батьки просто не відчиняли двері і негайно сповіщали про такі візити горе-активістів. Останні так само невідкладно піднімали ґвалт у соціальних мережах. Навіть складені у червні 2018-го адміністративні матеріали відносно батьків за неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей були зрештою скасовані у суді.

Приблизно через місяць дитини не стало. У поліції є всі підстави вважати, що біологічні батьки її вбили. Цинічності та жаху у цій ситуації додає той факт, що тіло мертвої дитини ці нелюди спалили у печі, а рештки винесли. Принаймні, такі свідчення ми наразі перевіряємо", - повідомив Вячеслав Печененко.

Нині обоє батьків під вартою. Поліція продовжуємо збирати свідчення та докази.

Так і хочеться запитати у псевдозахисників: то ви ще й досі вважаєте, що Даринці краще з біологічними батьками?!,

– завершив свій допис керівник управління Нацполіції в Житомирській області.

Коли померла дівчинка

У прес-службі ГУНП в Житомирській області додали, що дитину вбили близько 8 місяців тому. Спершу батько наніс доньці тілесні ушкодження, які призвели до смерті неповнолітньої, а згодом тіло дівчинки спалили у печі та рештки викинули в річку.

Прес-служба поліції повідомила, що 27 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Овруцького району батьки вбили свою 5-річну дитину.



Попередньо відомо, що доньку вбив батько

На прохання правоохоронців, що прибули на місце виклику, показати доньку 41-річна матір винесла з оселі дитину, вбрану у дівчачі речі. Однак правоохоронці запропонували матері показати усіх трьох дітей. За дівчинку жінка намагалась видати свого 3-ри річного сина. Коли ж остаточно з'ясувалось, що потрібної дитини в обійсті немає, батьки зізнались у страшному злочині, учиненому близько 8 місяців тому.

Деталі смерті

Попередньо вдалося з'ясувати, що дівчинка у будинку у ході сімейного конфлікту від свого батька отримала травми, що призвели до її смерті. Згодом мертве тіло дитини батьки спалили у печі та рештки викинули у річку. Про це вони нікому не сказали,

– повідомив заступник начальника ГУНП Житомирщини Олександр Радченко.

Обох батьків затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України – затримання уповноваженою особою.

Також Олександр Радченко зазначив, що що така жахлива ситуація стала можливою через втручання у долю загиблої дитини так званих "активістів" з обласного центру, які супроводжували і всіляко впливали на судові процеси задля вилучення дівчинки із нормальних умов проживання та виховання у прийомній родині, і врешті таки "допомогли" повернути її неблагополучним біологічним батькам.

Що відомо про біологічну сім'ю дитини

Про цю сім'ю місцевим правоохоронцям відомо ще з 2009-го року, коли через пристрасть до алкоголю і невиконання батьківських обов'язків мати позбавили прав на двох синів.

Згодом, у 2013-му, у жінки та її 50-ти річного співмешканця з'явилась донька. А вже за рік у зв'язку із загрозою життю і здоров'ю дитину на півроку госпіталізували до лікарні. Мати відмовилась супроводжувати дівчинку.



Раніше жінку позбавили прав і на двох молодших синів

А з 2015-го по квітень 2018-го років дівчинку виховувала прийомна родина. Усі ці три роки проходили суди, щодо повернення дитини у біологічну родину.

Врешті остаточне рішення ухвалили і дівчинка опинилась знову з батьками,

– розповів т.в.о. керівника ГУНП Житомирщини Артем Лисогор.

Він також зазначив, що упродовж часу перебування дитини у батьків органи опіки намагались обстежити умови її проживання, однак комісії не допускали до оселі. А складені поліцейськими адміністративні матеріали за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків були зрештою скасовані у суді.

Горе-активісти

Свого часу горе-активісти, що повертали неблагополучним сім'ям дітей, цілими делегаціями приходили до ГУНП в області з вимогою до керівництва негайно "захистити" дитину від надуманих і нічим не підтверджених знущань у прийомній родині та повернути її батькам.

Що загрожує вбивцям

Досудове розслідування триває за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії, необхідні для встановлення усіх обставин трагедії.



Повернути дівчинку в біологічну родину допомогли так звані "активісти"​

Згідно із чинним законодавством позбавлення життя малолітньої дитини карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув'язненням.