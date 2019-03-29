Родительский дом в селе: что известно о недвижимости Романа Безсмертного
Бывший вице-премьер-министр и посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в 2004 году был руководителем избирательного штаба Виктора Ющенко. В 2018 году же решил сам побороться за главную должность в стране. 24 канал продолжает серию публикаций о имениях украинских политиков, претендующих на кресло президента Украины.
Что известно о недвижимости Безсмертного
Согласно электронной декларации политика по 2017 год, он владеет тремя земельными участками в Киевской области, общей площадью 22,5 тысячи квадратных метров и жилым домом, площадью 100 квадратных метров, в селе Мотыжин.
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По словам кандидата, землю, которой он владеет, унаследовал от отца. Намерения ее продавать у него нет, ведь там растет уже пятое поколение Безсмертных.
Так выглядит двор семьи Безсмертных в Мотыжине // Фото: "UA:Первый"
Рядом с домом в Мотыжине также есть и маленькое озеро, которое играет роль сборника воды. Это – старое русло, которое когда-то проходило через двор.
В интервью для телеканала "UA:Первый" Безсмертный рассказал, что за электроэнергию платит до 2 тысяч гривен, еще свыше 3 – за газ.
Так выглядит двор семьи Безсмертных в Мотыжине // Фото: "UA:Первый"
Дому в родном селе на Киевщине политик уделяет немало внимания, часто вспоминает его в различных интервью и называет местом силы и вдохновения.
Дом – оббит деревом, он возведен на фундаментах отцовской и дедовой домов.
Роман Безсмертный в доме в Мотыжине// Фото: "UA:Первый"
Кухня в родительском доме кандидата в президенты // Фото: "UA:Первый"
Прописан политик в киевской квартире, владелицей которой является его жена Татьяна Мокриди.
Кроме этого, женщина является совладельцем жилого дома, площадью 129 квадратных метров, и земельного участка, площадью 774 квадратных метров, на Винниччине.
Роман Безсмертный и его жена Татьяна Мокриди
Татьяна Мокриди также владеет двумя машиноместами в столице.
Другое имущество кандидата в президенты
В своей декларации Безсмертный также указал, что является собственником автомобиля Mersedes-Benz S 500 2005 года выпуска. Кроме этого, политик владеет коллекцией старинных книг, а его жена – часами Chopard Happy Sport.
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8 марта 2019 года ЦИК обнародовала окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. В бюллетене их будет 39.
31 марта состоится первый тур. Его официальные результаты должны быть объявлены до 10 апреля.
Если будет второй тур, то он будет назначен 21 апреля 2019 года.