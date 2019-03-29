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      Родительский дом в селе: что известно о недвижимости Романа Безсмертного

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      Что известно о недвижимости Романа Безсмертного
      Что известно о недвижимости Романа Безсмертного / Коллаж 24 канала

      Бывший вице-премьер-министр и посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в 2004 году был руководителем избирательного штаба Виктора Ющенко. В 2018 году же решил сам побороться за главную должность в стране. 24 канал продолжает серию публикаций о имениях украинских политиков, претендующих на кресло президента Украины.

      Что известно о недвижимости Безсмертного

      Согласно электронной декларации политика по 2017 год, он владеет тремя земельными участками в Киевской области, общей площадью 22,5 тысячи квадратных метров и жилым домом, площадью 100 квадратных метров, в селе Мотыжин.

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      По словам кандидата, землю, которой он владеет, унаследовал от отца. Намерения ее продавать у него нет, ведь там растет уже пятое поколение Безсмертных.

      Так выглядит двор семьи Безсмертных в Мотыжине // Фото: "UA:Первый"

      Рядом с домом в Мотыжине также есть и маленькое озеро, которое играет роль сборника воды. Это – старое русло, которое когда-то проходило через двор.

      В интервью для телеканала "UA:Первый" Безсмертный рассказал, что за электроэнергию платит до 2 тысяч гривен, еще свыше 3 – за газ.


      Так выглядит двор семьи Безсмертных в Мотыжине // Фото: "UA:Первый"

      Дому в родном селе на Киевщине политик уделяет немало внимания, часто вспоминает его в различных интервью и называет местом силы и вдохновения.

      Дом – оббит деревом, он возведен на фундаментах отцовской и дедовой домов.

      Нерухомість Безсмертного
      Роман Безсмертный в доме в Мотыжине// Фото: "UA:Первый"

      Кухня в родительском доме кандидата в президенты // Фото: "UA:Первый"

      Прописан политик в киевской квартире, владелицей которой является его жена Татьяна Мокриди.

      Кроме этого, женщина является совладельцем жилого дома, площадью 129 квадратных метров, и земельного участка, площадью 774 квадратных метров, на Винниччине.

      Роман Безсмертний з дружиною

      Роман Безсмертный и его жена Татьяна Мокриди

      Татьяна Мокриди также владеет двумя машиноместами в столице.

      Другое имущество кандидата в президенты

      В своей декларации Безсмертный также указал, что является собственником автомобиля Mersedes-Benz S 500 2005 года выпуска. Кроме этого, политик владеет коллекцией старинных книг, а его жена – часами Chopard Happy Sport.

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      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Выборы Президента 2019 Статьи Новости недвижимости Недвижимость кандидатов в президенты Роман Бессмертный е-декларирование
      Источник: 24 канал
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