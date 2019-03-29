Родительский дом в селе: что известно о недвижимости Романа Безсмертного

Бывший вице-премьер-министр и посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в 2004 году был руководителем избирательного штаба Виктора Ющенко. В 2018 году же решил сам побороться за главную должность в стране. 24 канал продолжает серию публикаций о имениях украинских политиков, претендующих на кресло президента Украины.

Что известно о недвижимости Безсмертного

Согласно электронной декларации политика по 2017 год, он владеет тремя земельными участками в Киевской области, общей площадью 22,5 тысячи квадратных метров и жилым домом, площадью 100 квадратных метров, в селе Мотыжин.

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По словам кандидата, землю, которой он владеет, унаследовал от отца. Намерения ее продавать у него нет, ведь там растет уже пятое поколение Безсмертных.

Так выглядит двор семьи Безсмертных в Мотыжине // Фото: "UA:Первый"

Рядом с домом в Мотыжине также есть и маленькое озеро, которое играет роль сборника воды. Это – старое русло, которое когда-то проходило через двор.

В интервью для телеканала "UA:Первый" Безсмертный рассказал, что за электроэнергию платит до 2 тысяч гривен, еще свыше 3 – за газ.



Так выглядит двор семьи Безсмертных в Мотыжине // Фото: "UA:Первый"

Дому в родном селе на Киевщине политик уделяет немало внимания, часто вспоминает его в различных интервью и называет местом силы и вдохновения.

Дом – оббит деревом, он возведен на фундаментах отцовской и дедовой домов.



Роман Безсмертный в доме в Мотыжине// Фото: "UA:Первый"

Кухня в родительском доме кандидата в президенты // Фото: "UA:Первый"

Прописан политик в киевской квартире, владелицей которой является его жена Татьяна Мокриди.

Кроме этого, женщина является совладельцем жилого дома, площадью 129 квадратных метров, и земельного участка, площадью 774 квадратных метров, на Винниччине.

Роман Безсмертный и его жена Татьяна Мокриди

Татьяна Мокриди также владеет двумя машиноместами в столице.

Другое имущество кандидата в президенты

В своей декларации Безсмертный также указал, что является собственником автомобиля Mersedes-Benz S 500 2005 года выпуска. Кроме этого, политик владеет коллекцией старинных книг, а его жена – часами Chopard Happy Sport.

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8 марта 2019 года ЦИК обнародовала окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. В бюллетене их будет 39.



31 марта состоится первый тур. Его официальные результаты должны быть объявлены до 10 апреля.



Если будет второй тур, то он будет назначен 21 апреля 2019 года.