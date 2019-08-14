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      ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ
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      Що відомо про нерухомість Романа Безсмертного – фото будинку

      10470 Читать новость на русском
      Нерухомість Романа Безсмертного – фото будинку
      Що відомо про нерухомість Романа Безсмертного / Колаж 24 каналу

      Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

      Сам Безсмертний зізнався, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. В ефірі 24 каналу він прокоментував свою відставку.

      Дізнайтесь більше: Безсмертний вперше прокоментував своє звільнення: головні тези

      Хто такий Роман Безсмертний?

      Український політик, дипломат, один із авторів Конституції України, кандидат політичних наук. Нардеп ІІ, ІІІ, IV та V скликань Верховної Ради. У 1997-2002 роках був представником представник Президента Леоніда Кучми у парламенті.

      У 2004 році очолив виборчий штаб тодішнього кандидата в президенти Віктора Ющенка.

      У 2019-му сам балотувався на пост Президента України. За результатами першого туру президентських виборів в Україні 31 березня 2019 року набрав менше 1% (0,14%) голосів виборців.

      Повну біографію Романа Безсмертного читайте у матеріалі.

      Роман Безсмертний
      Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника у політичній підгрупі ТКГ / Фото: 24 канал

      Що відомо про нерухомість Безсмертного?

      Згідно з електронною декларацією політика, він володіє трьома земельними ділянками на Київщині, загальною площею 22,5 тисячі квадратних метрів, та житловим будинком, площею 100 квадратних метрів, у селі Мотижин, що в Макарівському районі під Києвом.

      За словами кандидата, землю, якою він володіє, успадкував від батька. Наміру її продавати не має, адже там зростає вже п'яте покоління Безсмертних.


      Так виглядає подвір'я родини Безсмертних у Мотижині // Фото: "UA:Перший"

      Поруч з оселею у Мотижині також є й маленьке озеро, яке відіграє роль збірника води. Це – старе річище, яке колись проходило через двір.

      В інтерв'ю для телеканалу "UA:Перший" Безсмертний розповів, що за електроенергію платить до 2 тисяч гривень, ще понад 3 – за газ.


      Так виглядає подвір'я родини Безсмертних у Мотижині // Фото: "UA:Перший"

      Будинку в рідному селі на Київщині політик приділяє чимало уваги, часто згадує його в інтерв'ю та називає місцем сили й натхнення.

      Всередині оселя – оббита деревом, вона зведена на фундаментах батькової та дідової хат.

      Нерухомість Безсмертного
      Роман Безсмертний у будинку в Мотижині // Фото: "UA:Перший"


      Безсмертний на кухні власного будинку       // Фото: "UA:Перший"

      Прописаний політик у київській квартирі, власницею якої є його дружина Тетяна Мокріді.

      Крім цього, жінка є співвласницею житлового будинку площею 129 квадратних метрів та земельної ділянки площею 774 квадратних метрів на Вінниччині.

      Роман Безсмертний з дружиною
      Роман Безсмертний та його дружина Тетяна Мокріді // Фото із соцмереє

      Тетяна Мокріді також володіє двома машиномісцями у столиці.

      Інше майно кандидата у президенти

      У своїй декларації Безсмертний також вказав, що є власником автомобіля Mersedes-Benz S 500 2005 року випуску. Крім цього, політик володіє колекцією старовинних книг, а його дружина – годинником Chopard Happy Sport.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини політики Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Публікації Елітна нерухомість Роман Безсмертний Статті Президентські вибори 2019 е-декларування
      Джерело: 24 канал
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