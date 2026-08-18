Как сообщает издание Financial Times, американский делегат, ранее курировавший проект расширения бального зала Белого дома для Дональда Трампа, получил дипломатический паспорт и прошел углубленный инструктаж перед поездкой.

Что известно о визите Кука в Россию?

Во время пребывания в Санкт-Петербурге чиновнику была предоставлена дипломатическая охрана, а одной из ключевых фигур, с которой он встретился, стал старший помощник президента России Антон Кобяков.

Несмотря на попытки организаторов форума продемонстрировать стабильность, война напомнила о себе уже в первый день мероприятия.

Направляясь на завтрак в Зимний дворец, делегат стал свидетелем удара украинского беспилотника по российскому нефтеперерабатывающему заводу на реке Неве.

Слишком близко для комфорта,

– сказал тогда американский чиновник.

Напомним, утром 4 июля неизвестные беспилотники провели атаку на территорию России. В частности, под удар попал Санкт-Петербург, где после атаки вспыхнул нефтяной терминал.

Культурное прикрытие и приветствие для Кремля

Официально поездка позиционировалась как культурный визит для укрепления двусторонних связей. Во время панельной дискуссии гость демонстрировал фотографии своей дачи в Атланте и рассказывал о реставрации исторических российских церквей.

Кроме того, он посетил могилу дочери первого посла США в России вместе с бывшим советником Путина по вопросам культуры Владимиром Толстым.

Я знаю русскую культуру и знаком с большинством руководителей их культурных учреждений

– говорил он в беседе с журналистами.

Кульминацией визита стала сессия вопросов и ответов, в ходе которой представитель США обратился непосредственно к главе Кремля. Он передал ему приветствия от Дональда Трампа и анонсировал обсуждение новых идей между столицами.

Музыкальная дипломатия вместо официальных заявлений

Находясь в России, чиновник заказал частное исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича оркестром из 150 музыкантов. Он высказал мнение, что именно культура и музыка помогли городу выжить во время Второй мировой войны.

Давайте используем музыку как повод для прекращения огня, завершим эту войну и действительно закрепим договор,

– инициатор поездки.

Напомним, Соединенные Штаты бойкотировали Петербургский форум с 2019 года из-за ареста известного американского бизнесмена, а впоследствии игнорировали мероприятие из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не знал об отправке этой делегации. Однако официальные представители Белого дома подчеркнули, что Вашингтон продолжает играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами, а Дональд Трамп оптимистично настроен в отношении заключения мирного соглашения.