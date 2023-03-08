Навоевались, а теперь ноют: родные мобилизованных на Донбассе просят Путина вернуть мужчин

Россия мобилизовывала на войну против Украины как своих граждан, так и жителей так называемых псевдореспублик. Их родные уже жалуются и просят Путина вернуть мужчин домой.

С соответствующей просьбой к кремлевскому диктатору обратились родные мобилизованных из "ЛДНР", передает 24 Канал. Причем жалобы касались только тех военных, которым за 50 лет. Очередное доказательство того, что гнали с самого начала всех, кого только могли.

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Жалуются на отсутствие отпуска

К Путину обратились родные тех мобилизованных, которые пополнили российское войско еще в феврале 2022 года. Причем говорится о мужчинах, которым за 50 лет. Если раньше они гордились тем, что на равных воюют, то сейчас очень сильно просятся домой.

Родные мобилизованных плачут на то, что их мужчины воюют вот уже больше года. И, конечно, никто из них ни в какие отпуска не уходил. Более того, на территории псевдореспублик "ЛДНР" просто не действуют никакие механизмы, которые могли бы повлиять на исполнение закона.

Заметим, что жалуются родные бойцов, которые служили в таких бывших воинских частях псевдореспублик: 08801, 08803, 08805, 08807, 08819, 08818, 08826.



Родные мобилизованных жалуются Путину / Скриншот

Не принимаются рапорты на увольнение по возрасту, а если принимаются, то лежат мертвым грузом месяцами. На наши обращения нет реакции ни в военной прокуратуре, ни в воинских частях,

– жалуются родственники.

Они добавили в своем обращении, что больше всего, на что могут рассчитывать, что их жалобы просто по кругу будут ходить между инстанциями.

Путин для них – последняя надежда

Кровавого диктатора, который и послал их мужчин насмерть, они призывают к равноправию и соблюдению законов. Мол, их мужчины уже достигли предельного возраста, и пора их возвращать домой.



Просят Путина повлиять на военное руководство / Скриншот

Они скулят, что уже перепробовали все возможные способы достичь исполнения закона, гарантирующего увольнение по возрасту. Поэтому их последняя надежда – обращение к Путину. Причем, как вы уже поняли, сделали это через социальные сети. Нам кажется, что диктатор из Кремля скорее почтовых голубей получит.

Родные выразили надежду, что Путин, если до него это обращение дойдет, повлияет на командование воинских частей. Ведь оно продолжает саботировать увольнение от военной службы достигших предельного возраста.

Между тем, в России планируют повысить предельный призывной возраст. Так, на службу могут звать военнообязанных в возрасте от 18 до 30 лет, а не до 27, как это было до сих пор.

Напоследок напомним актуальные потери врага. По состоянию на утро 8 марта удалось уничтожить 155 530 российских захватчиков. А за минувшие сутки на "концерт Кобзона" отправились 700 бойцов.