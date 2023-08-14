Родственникам погибших или пропавших без вести во время АТО разрешили выезжать за границу

Кабинет Министров снял ограничения на выезд за пределы государства лиц, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО. Теперь они могут пересекать границу.

Соответствующие изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины внесли на заседании правительства 11 августа. Об этом пишет 24 Канал.

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Выехать могут граждане, не подлежащие призыву во время мобилизации

Военнообязанные граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО), смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения,

– отметили в Кабмине.

Также объяснили, что соответствующие изменения ввели во избежание несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в АТО с начала вооруженной агрессии России в 2014-м до 30 апреля 2018 года.

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Пограничники усилят контроль за выездом мужчин

ГПСУ усилит контроль за выездом за границу военнообязанных мужчин. В частности, будет обмениваться информацией из Минобороны. Такое сотрудничество уже налаживают. Кстати, это исключит возможность использования поддельных документов во время выезда.

"Сейчас тестируется программное обеспечение, а также обсуждаются критерии допуска представителей ТЦК в базу данных ГПСУ и наоборот. Могу подчеркнуть, что это не объединение и не систематизация. Это – информационный обмен в отношении конкретных лиц. В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, подлежащих воинской обязанности", – рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.