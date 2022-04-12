Родственники оккупантов ждут их не с победой, а с награбленными вещами

Россияне грабят украинские дома и не стесняются этого, мародерство они теперь называют спецоперацией по зачистке домов.

Об этом российские захватчики рассказывают родным во время перехвативших СБУ телефонных разговоров.

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Как в поход в супермаркет

На записи слышно, что некоторые российские военные принимают заказы от близких, как перед походом в супермаркет. Из последней опубликованной записи понятно, что оккупант звонит отцу прямо из дома, который он грабит дома.

Порадовал отца-рыбака, что попал в дом богатого рыболова. Последний, как услышал список фирм производителей рыболовного снаряжения, даже разволновался: "…ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат".

Родственники беспокоятся только, чтобы мародеров не фотографировали

Узнав, что там такого добра немало, наставляет сына: "Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтобы мародерство вам там не приписали, бл*дь… это, вроде как трофей, но чтоб вас там нефотографировал никто.

Служба безопасности отметила, что фотографировать их здесь никто не будет, а вот ВСУ уничтожат в бою за то, что делают на нашей земле!

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