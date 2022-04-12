Про це російські загарбники розповідають рідним під час телефонних розмов, які перехопили СБУ.

Увага У Мін'юсті відповіли, чи можуть російські полонені відбудовувати Україну

Як у похід в супермаркет

На записі чути, що деякі російській військові приймають замовлення від близьких, як перед походом до супермаркету. З останнього опублікованого запису зрозуміло, що окупант телефонує батьку прямо із будинку, який грабує.

Порадував батька-рибалку, що потрапив до оселі багатого риболова. Останній, як почув перелік фірм виробників рибальського спорядження, аж розхвилювався: «…ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат».

Родичі турбуються лиш, аби мародерів не фотографували

Дізнавшись, що там такого добра чимало, наставляє сина: "Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто.

Служба безпеки зауважила, що фотографувати їх тут ніхто не буде, а ось ЗСУ знищать в бою за те, що роблять на нашій землі!

Ще одна розповідь росіянина – Окупант жаліється матусі, що його кинули напризволяще: слухати