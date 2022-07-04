2 500 бойцов в плену: родственники защитников "Азовстали" дали большую пресс-конференцию

Состоялась первая крупная пресс-конференция родственников защитников "Азовстали" с момента эвакуации украинских воинов из Мариуполя. Родные бойцов рассказали, что Красный Крест не дает никакой информации о пленных.

Недавно Украина вернула домой сразу 144 военных. 95 из них – защитники "Азовстали". Ассоциация семей защитников "Азовстали" присутствовала на этом обмене.

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Все защитники имеют тяжелые ранения

Сестра командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского рассказала, что все защитники Азовстали имеют сложные ранения. Некоторые уже не смогут крепко обнять свою любимую, потому что у них нет рук, или бегать с детьми наперегонки, потому что у них нет ног. Некоторые не увидят мирное небо после победы, потому что отдали свои глаза, защищая нас. Сейчас они нуждаются в неотложной медицинской помощи. Сейчас всех героев отправили в госпитали.

Это нужно видеть, нужно чувствовать. Все ребята очень похудели и выглядят болезненно. Но все равно чувствуется радость от возвращения домой,

– сказала Татьяна Харько.

Пытали ли воинов в плену

В ассоциации воздерживаются от комментариев на вопрос, который беспокоит всех – пытали ли в плену защитников "Азовстали". Сестра воина подчеркнула, что приоритетом является безопасность бойцов, которые все еще находятся в плену. Она попросила заинтересованных людей и журналистов проявить заботу к героям, а не удовлетворять свое любопытство.

Освобожденные защитники расскажут, через что они прошли, когда будут к этому готовы. К тому моменту мы призываем беспокоиться о наших героях, не удовлетворять свое любопытство. Я очень прошу журналистов уважать чувства ребят, вернувшихся из плена. Им сейчас нужно восстановление, психическая и физическая реабилитация. Придет время и они все расскажут,

– подчеркнула Харько.

Татьяна Харько также поблагодарила за проведенный обмен президента Владимира Зеленского, ГУР, координационный штаб и "абсолютно каждого человека, который приложил усилия для обмена". Она подчеркнула, что этот обмен – важный результат, но только начало пути. Все воины должны вернуться домой как можно быстрее. Для этого необходимо приложить все усилия.

Устами наших героев говорит враг

Жена командира отряда "Медведи" Марина Кравцова разговаривала с мужем перед выходом из "Азовстали". Затем она видела фото на которых видно, что он похудел. И даже ей было трудно его узнать. Она подчеркнула, что не стоит доверять заявлениям, которые делают защитники Мариуполя, находясь в плену.

Сейчас он сталкивается с новыми испытаниями и я не могу представить, каково состояние моего мужа на сегодняшний день. Заявления, которые делают наши ребята на видео, под давлением. Мы не должны реагировать на вражеские провокации и должны понимать, что сейчас устами наших ребят говорит враг,

– сказала она.

Из вражеских источников известно, что подразделение "Медведи" находится отдельно и вывезено в неизвестном направлении. Жена командира не знает, где ее муж и его собратья, какое у них состояние и оказывают ли им помощь. Есть информация, что дело подразделения медведи передано в суд так называемой "ДНР", а бойцов из этого подразделения хотят приговорить к смертной казни. Такого не должно быть в 21 веке и мир должен обратить на это внимание. Украина соблюдает все правила Женевской конвенции и надеется, что Россия будет делать так же.

Кравцова добавила, что на публикуемом врагом видео родные узнали трех бойцов подразделения. На одном из защитников были видны следы применения силы.

Красный Крест не предоставляет никакой информации

Жена командира Дениса Прокопенко рассказала, что также не слышала голос своего мужа уже полтора месяца и не подозревает, где он и не пытают ли его. Хотя, согласно Женевской конвенции, связь с бойцами должна быть, а дважды в неделю к пленникам должен приезжать представитель Красного Креста и проверять их условия. Но Красный Крест не дает семьям пленных воинов никакой информации.

Информация которой владеет разведка и власть – она засекречена. Вся информация, которую мы должны получать о состоянии здоровья наших защитников и условий – должен предоставлять Красный Крест. Также они должны предоставлять возможность общаться с пленными,

– сказала она.

В плену – около 2 500 бойцов "Азовстали"

Прокопенко отметила, что в плену российских захватчиков находятся около 2500 защитников Мариуполя. Однако она уверена, что вернем всех.

Пока неизвестно, где находится командование защитников "Азовстали". В российских пабликах была информация, что их вывезли в СИЗО "Лефортово" в Москве. От Красного Креста нет подтверждения этих данных.

Кстати, Прокопенко прокомментировала слухи о предполагаемом суде над командирами, о котором пишут пропагандисты. Она убеждена, что это только театральное представление для россиян.

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