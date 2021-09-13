"Родственники-украинцы" начинают ненавидеть Россию, у Путина отличились циничным заявлением

В Кремле снова заговорили о "родственных отношениях" между украинцами и россиянами. Там продолжают использовать пропагандистский нарратив о братских славянских народах.

Об отношениях стран высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне он выступил в эфире белорусского телеканала ОНТ.

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В Кремле – риторика неизменна

Вы сами знаете, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом,

– заявил пресс-секретарь Путина.

На этом Песков решил не останавливаться и заговорил, что "возросло количество украинцев, обманутых пропагандой". Далее спикер главы Кремля пожаловался, что они, дескать, начинают ненавидеть Россию. "Все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", – подчеркнул он.

Ранее о "братских народах" говорил Путин