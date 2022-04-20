Родственники военных и политиков: Арестович назвал ценных персонажей среди пленных россиян

Власти Украины уверены, что смогут вернуть домой каждого своего гражданина, которого захватили россияне. Ведь среди пленных, которых поймали наши защитники, много ценных "персонажей".

В частности, встречаются даже близкие родственники политиков. Об этом 19 апреля рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире ютуба "Фейгин live".

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Такие пленные очень ценны

Наши защитники пленяют не только рядовых солдат. Среди захваченных встречаются даже генералы. А даже один такой пойманный враг может вернуть домой даже 50 пленных украинцев.

Есть среди них (пленных россиян – 24 канал), например, племянник губернатора области России. Также есть родственники их руководства армии,

– сказал Арестович.

Он акцентировал, что Украина в любом случае сделала бы все, чтобы освободить каждого своего гражданина. Однако с ценными "экземплярами" среди схваченных это легче сделать.

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