Зокрема, трапляються навіть близькі родичі політиків. Про це 19 квітня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі ютубу "Фейгин live".

Напередодні Україна і Росія провели 5-й обмін полоненими: звільнено 60 військових та 16 цивільних

Такі полонені дуже цінні

Наші захисники беруть у полон не лише рядових солдатів. Поміж захоплених трапляються навіть генерали. А навіть один такий спійманий ворог може повернути додому навіть 50 полонених українців.

Є серед них (полонених росіян – 24 канал), для прикладу племінник губернатора області Росії. Також є родичі їхнього керівництва армії,

– сказав Арестович.

Він акцентував, що Україна в будь-якому випадку зробила б усе, щоб визволити кожного свого громадянина. Проте з цінними "екземплярами" поміж схоплених це зробити легше.

До теми – як відбувся перший обмін полоненими на Сумщині: дивіться відео

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