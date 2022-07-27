"Наконец-то ты дома": стартует масштабный проект для помощи экс-плененным защитникам "Азовстали"

россияне продолжают удерживать в плену героических защитников "Азовстали". Родственники воинов делают все, чтобы они вернулись домой и получили всю необходимую помощь.

Украине удалось вернуть часть героев, защищавших Мариуполь и "Азовсталь", домой. Они нуждаются в длительной реабилитации и медицинской помощи.

Читайте также Рука не дрогнет подписать, – Данилов о возможных ударах ВСУ по военным объектам в россии

Помощь бывшим пленным защитникам "Азовстали"

Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила о сборе средств для того, чтобы помочь героям, которым удалось вернуться домой. Они запускают масштабный проект, в рамках которого будут собраны боксы для тех героев, которым удалось вернуться домой. "Наконец-то ты дома" – именно такое название будет у нового проекта.

В боксах будут вещи первой необходимости после возвращения пленных защитников "Азовстали". Первый обмен уже состоялся, поэтому команда Ассоциации знает точно, что нужно воинам в первое время после возвращения из российского плена.

Цель проекта – собрать на боксы 20 миллионов гривен. В скором времени состоится презентация проекта, где родственники защитников "Азовстали" раскроют все его детали.

Спасибо каждому, кто поддержит Ассоциацию на этом непростом пути ожидания героев и возвращения их к жизни. Вместе – сила! – обратились представители Ассоциации к украинцам.

"Наконец-то ты дома": видео сообщения о новом проекте

Смотрите также – ВСУ контролируют огнем все мосты на Херсонщине: видео