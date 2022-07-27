Україні вдалося повернути частину героїв, які боронили Маріуполь та "Азовсталь", додому. Вони потребують тривалої реабілітації та медичної допомоги.

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Допомога колишнім полоненим захисникам "Азовсталі"

Асоціація родин захисників "Азовсталі" оголосила про збір коштів для того, щоб допомогти героям, яким вдалося повернутися додому. Вони запускають масштабний проєкт, в рамках якого будуть зібрані бокси для тих героїв, яким вдалося повернутися додому. "Нарешті ти вдома" – саме таку назву матиме новий проєкт.

У боксах будуть речі першої потреби після повернення полонених захисників "Азовсталі". Перший обмін вже відбувся, тому команда Асоціації вже знає точно, що потрібно воїнам у перший час після повернення з російського полону.

Мета проєкту – зібрати на бокси 20 мільйонів гривень. Незабаром відбудеться презентація проєкту, де родичі захисників "Азовсталі" розкриють усі його деталі.

Дякуємо кожному, хто підтримає Асоціацію на цьому непростому шляху очікування героїв та повернення їх до життя. Разом – сила! – звернулися представники Асоціації до українців.

"Нарешті ти вдома": відео повідомлення про новий проєкт

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