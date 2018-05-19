Родственники пленных рассказали, что пленников может быть в десятки раз больше

В столице Украины на Майдане Незалежности начался марш "Свободу защитникам Украины". Основное требование участников марша – заставить Россию освободить украинских военнопленных и придерживаться международных норм в отношении пленных.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала корреспондент Виктория Кутьина.

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Даже родственники не могут сказать, какой по счету это марш, ведь уже больше чем три года они собираются вместе. Уже даже друг другу стали, как родные. О количестве пленных также цифры разнятся. СБУ называет 113, однако родственники уверены, что их в два раза, а то может и в десятки раз больше. Здесь собралось немало жен, родителей, вообще родственников и неравнодушных людей. Все они держат в руках фотографии.

Без вести пропавших их там более 400. И при том, что вот мы считаем 113. Та сторона на последнем Минске в среду подтвердила 14 только. То есть я не уверена даже, что там подтверждают моего Пантюшенко Богдана, моего мужа,

– рассказала жена плененного Богдана Пантюшенко.

Муж Виктории в плену уже 1215 дней. Это, пожалуй, одна из самых больших цифр. Он попал в плен еще в 2014 году, одним из первых, к донским казакам. Сейчас жена даже не имеет с ним возможности пообщаться. Последнее письмо, которое она ему написала, это было 7 февраля. Однако сейчас никакой информации о нем нет, поэтому она даже не знает, как он себя чувствует. И не только она, а также очень много матерей и жен не знают, в каких условиях и где сейчас находятся их родственники. Недавно они ездили к евродепутатам, в Европарламент, последние пообещали оказывать давление на Кремль.