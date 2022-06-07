Родственников моряков из "Москвы" заставляют умалчивать информацию о погибших, – разведка

Родственников моряков, находившихся на крейсере "Москва", заставляют умалчивать информацию о погибших. Однако социальное напряжение среди них продолжает расти.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны. В то же время в России всячески пытаются улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа затонувшего флагмана Черноморского флота.

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В частности, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов. Ее основной целью является предотвращение утечки информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках.

Родственникам начинают угрожать

По данным разведчиков, родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих погибших сыновьях и мужчинах, служивших на крейсере.

В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием,

– сообщили в разведке.

Следует отметить, что в Севастополе во время встречи командующего Черноморским флотом с родственниками погибших моряков здание офицеров флота охраняла военная полиция. Самого же командующего сопровождала группа спецназовцев.

Часть родственников погибших в знак протеста на встречу с командованием флота не пришли.

"Погружение" флагмана Черноморского флота: что известно

В сети 13 апреля появилась информация о пожаре на крейсере "Москва" в Черном море. На борту находились 510 членов экипажа. Следует заметить, что именно это судно 24 февраля атаковало остров Змеиный.

Впоследствии в Вооруженных Сил Украины сообщили , что "Москву" на дно отправила украинская ракета "Нептун". Крейсер получил существенные повреждения, из-за чего возник пожар.

России пришлось признать , что крейсер "Москва" затонул. Однако обвинили они в этом "плохие погодные условия".

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что россиянам не удалось эвакуировать экипаж судна из-за шторма. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов предполагал , что спасти оккупантам удалось только 58 человек. Государство-агрессорка данные о погибших и пострадавших строго умалчивает.

Интересно, что крейсер стал самой дорогой техникой России, которую украинские военные уничтожили с самого начала полномасштабной войны. Его приблизительная стоимость оценивалась в 750 миллионов долларов.

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