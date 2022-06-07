Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Водночас у Росії усіляко намагаються покращити важкий психологічний стан членів сімей екіпажу затонулого флагмана Чорноморського флоту.

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Зокрема, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів. Її основною метою є унеможливлення витоку інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

Родичам починають погрожувати

За даними розвідників, родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх загиблих синів та чоловіків, які служили на крейсері.

У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням,

– повідомили у розвідці.

Варто зауважити, що у Севастополі під час зустрічі командувача Чорноморського флоту з родичами загиблих моряків будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція. Самого ж командувача супроводжувала група спецпризначенців.

Частина родичів загиблих на знак протесту на зустріч з командуванням флоту не прийшли.

"Занурення" флагмана Чорноморського флоту: що відомо

У мережі 13 квітня з'явилася інформація про пожежу на крейсері "Москва" у Чорному морі. На борту перебувало 510 членів екіпажу. Варто зауважити, що саме це судно 24 лютого атакувало острів Зміїний.

Згодом у Збройних Сил України повідомили, що "Москву" на дно відправила українська ракета "Нептун". Крейсер отримав суттєві пошкодження, через що й виникла пожежа.

Росії довелося визнати, що крейсер "Москва" затонув. Однак звинуватили вони у цьому "погані погодні умови".

У Держприкордонслужбі України повідомили, що росіянам не вдалося евакуювати екіпаж судна через шторм. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов припускав, що врятувати окупантам вдалось лише 58 людей. Держава-агресорка дані про загиблих та постраждалих строго замовчує.

Цікаво, що крейсер став найдорожчою технікою Росії, яку українські військові знищили від початку повномасштабної війни. Його приблизну вартість оцінювали у 750 мільйонів доларів.

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