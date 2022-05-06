Військова прокуратура Чорноморського флоту також заявляє, що крейсер "не був включений до переліку військових з'єднань та частин, що залучаються до участі у спеціальній військовій операції".

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Доказ у вигляді скану листа опублікував Дмитро Шкребець, який є батьком солдата-строковика Єгора Шкребця. Хлопець проходив службу на "Москві", а тепер оголошений зниклим безвісти. Також цей документ оприлюднив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.



Оприлюднений лист / Фото Дмитро Шкребець

Крім того, прокуратура розповіла батьку, що син не повернувся у військову частину. Це сталося після того, як "надзвичайні обставини призвели до загибелі" корабля. При цьому стверджують, що крейсер "не брав участі у спеціальній військовій операції".

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