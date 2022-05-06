Військова прокуратура Чорноморського флоту також заявляє, що крейсер "не був включений до переліку військових з'єднань та частин, що залучаються до участі у спеціальній військовій операції".
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Доказ у вигляді скану листа опублікував Дмитро Шкребець, який є батьком солдата-строковика Єгора Шкребця. Хлопець проходив службу на "Москві", а тепер оголошений зниклим безвісти. Також цей документ оприлюднив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
Оприлюднений лист / Фото Дмитро Шкребець
Крім того, прокуратура розповіла батьку, що син не повернувся у військову частину. Це сталося після того, як "надзвичайні обставини призвели до загибелі" корабля. При цьому стверджують, що крейсер "не брав участі у спеціальній військовій операції".
Що насправді сталося з крейсером "Москва"
- 13 квітня, з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва" – це судно атакувало острів Зміїний.
- У ЗСУ підтвердили, що крейсер загорівся завдяки використанню української протикорабельної ракети "Нептун".
- "Москва" стала найдорожчою технікою Росії, яку ЗСУ знищували від початку повномасштабної війни.
- Росії довелося визнати, що крейсер "Москва" пішов під воду. Проте звинуватили вони у цьому погані погодні умови.
- Згодом у мережі показали, як палав і тонув крейсер "Москва".
- Флагман чорноморського флоту держави-агресорки міг втратити щонайменше половину екіпажу. Такий висновок зробив військовий аналітик Саттон на підставі супутникових знімків з плацу, на якому вишикувався особовий склад крейсера, та відеозапису, опублікованого російським міноборони.
- Коли Українські війська потопили крейсер "Москва" там перебували 510 членів екіпажу. Росія каже, що жодного загиблого не було, проте багато матросів досі є "зниклими безвісти".
- Керівництво Росії відправило до місця, де затонув крейсер "Москва", рятувальний корабель. 110-річне судно "Комуна" використають для того, щоб дістати з-під води важливі документи та залишки озброєння.
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