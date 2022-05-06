Военная прокуратура Черноморского флота также заявляет, что крейсер "не был включен в список воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции".
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Доказательство в виде скана письма опубликовал Дмитрий Шкребец, который является отцом солдата-срочника Егора Шкребца. Парень проходил службу на "Москве", а теперь объявлен пропавшим без вести. Также этот документ обнародовал расследователь Bellingcat Христо Грозев.
Обнародованное письмо / Фото Дмитрия Шкребца
Кроме того, прокуратура рассказала отцу, что сын не вернулся в воинскую часть. Это произошло после того, как "чрезвычайные обстоятельства привели к гибели" корабля. При этом утверждают, что крейсер "не участвовал в специальной военной операции".
Что на самом деле произошло с крейсером "Москва"
- 13 апреля, появилось сообщение о пожаре на крейсере "Москва" – это судно атаковало остров Змеиный.
- В ВСУ подтвердили, что крейсер загорелся благодаря использованию украинской противокорабельной ракеты "Нептун" .
- "Москва" стала самой дорогой техникой России, которую ВСУ уничтожали с начала полномасштабной войны.
- России пришлось признать, что крейсер "Москва" ушел под воду. Однако обвинили они в этом плохие погодные условия.
- Впоследствии в сети показали, как пылал и тонул крейсер "Москва".
- Флагман черноморского флота государства-агрессора мог потерять не менее половины экипажа. Такой вывод сделал военный аналитик Саттон на основании спутниковых снимков с плаца, на котором выстроился личный состав крейсера, и видеозаписи, опубликованной российским минобороны.
- Когда украинские войска потопили крейсер "Москва", там находились 510 членов экипажа. Россия говорит, что ни одного погибшего не было, однако многие матросы до сих пор являются "пропавшими без вести".
- Руководство России отправило к месту, где затонул крейсер "Москва", спасательный корабль. 110-летнее судно "Коммуна" используют для того, чтобы достать из-под воды важные документы и остатки вооружения.
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