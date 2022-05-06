Военная прокуратура Черноморского флота также заявляет, что крейсер "не был включен в список воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции".

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Доказательство в виде скана письма опубликовал Дмитрий Шкребец, который является отцом солдата-срочника Егора Шкребца. Парень проходил службу на "Москве", а теперь объявлен пропавшим без вести. Также этот документ обнародовал расследователь Bellingcat Христо Грозев.



Обнародованное письмо / Фото Дмитрия Шкребца

Кроме того, прокуратура рассказала отцу, что сын не вернулся в воинскую часть. Это произошло после того, как "чрезвычайные обстоятельства привели к гибели" корабля. При этом утверждают, что крейсер "не участвовал в специальной военной операции".

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