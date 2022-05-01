"Родственников в России у меня больше нет": харьковчане вышли на акцию в немецком Лейпциге

В течение 67 дней полномасштабного вторжения России в Украину весь мир увлекается нашим мужеством и выходит в поддержку Украины на улицы своих городов. На этот раз подобная акция прошла в Лейпциге 30 апреля.

Харьковчане вышли на акцию в Лейпциге

Ее участникам стали несколько сотен украинцев, среди которых харьковчане. Люди были вынуждены покинуть Украину из-за войны. Кроме того, после этих действий они разорвали все отношения с родственниками из России.

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Злата

Студентка Злата Каризская учится в Харьковской государственной академии дизайна и искусства.

В моем доме на Северной Салтовке, где я провела детство, сейчас ракета. У нас выбило окна на балконе. Дом на Новых Домах, слава Богу, еще стоит. Там дедушка мой, с котом,

– рассказывает Злата.

Среди вещей, которые девушке хотелось сделать, когда вернется домой – выпить кофе в любимом кафе, поработать, увидеть всех друзей и любимого человека обнять.



Злата на митинге в Лейпциге / Фото Харьков

Алина

9-летняя Алина Кравченко жила с семьей на проспекте Героев Сталинграда в Харькове. С началом войны ее семья большую часть времени проводила в укрытии.

Собирались в подвале и не ходили, потому что то стреляли, то нет,

– говорит она.

Наибольший страх девочки, что "Украину разбомбят и захватят".



Алина на акции в Лейпциге / Фото Общественное Харьков



Девочка боялась, что Украину захватят и разбомбят / Фото Харьков

Наталья

Наталья Калета родом из Барвинкового до войны жила в Ирпене. Из города выехала за день до полномасштабного вторжения России 23 февраля.

Все предупреждения о том, что война начнется, мы послушали и поехали к родственникам в Германию, но муж мой остался. И сейчас они там без света, газа и воды. А родственники в Барвинковом под обстрелами,

– рассказывает женщина.



Наталья Кулета на митинге в Лейпциге / Фото Харьков

Она говорит, что когда кафиры начали бомбить Гостомель и Ирпень, ей звонили родственники из России с вопросами о том, как они. Женщина отвечала, что ужасно и страшно. А те говорили: "Не переживайте, мы вас спасем" .

Говорю, нас не надо "спасать", мы прекрасно живем, как такое можно вообще делать? В ответ: "А вы восемь лет бомбили Донбасс". Родственников у России у меня больше нет",

– решила Наталья.

Демонстрация в поддержку Украины в Лейпциге 30 апреля / Фото Харьков

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