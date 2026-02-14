Речь идет о Марии Вдовиченко, Викторе Логачеве и Максиме Крыме. Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец рассказала 24 Каналу детали расследования.

Читайте также Продолжается служебное расследование: в Офисе генпрокурора прокомментировали скандал с комплексом Glacier

Есть ли официальное объяснение?

Мартына Богуславец отметила, что у родственников Руслана Кравченко и трех его заместителей нашли российский след. В частности, отец генерального прокурора Андрей Кравченко получил российский паспорт в июне 2023 года. Известно, что четыре раза он ездил в Ростовскую и Воронежскую области.

Родной брат заместителя Кравченко Марии Вдовиченко служил в военной прокуратуре России. Ее отец имеет несколько действующих бизнесов на территории временно оккупированного Крыма. Семья Виктора Логачева также имеет бизнес в России. Поэтому они платят миллионы рублей налогов в казну страны-агрессора. Кроме того, родные Максима Крыма имеют российские паспорта.

Будет вторая часть этого расследования. Важно, что от генерального прокурора Руслана Кравченко никогда не было официального объяснения всей этой информации.

После публикации расследования Антикоррупционный центр "Межа" обратился в СБУ. Ответа еще не было. Однако люди такого уровня должностей, генеральный прокурор, его заместители должны проходить спецпроверку. Центр противодействия коррупции обращался в СБУ относительно проверки заместителя генерального прокурора Марии Вдовиченко, однако там отказались проводить проверку.

Ожидаю, что и относительно самого Руслана Кравченко, и Максима Крыма, и Виктора Логачева мы получим идентичный ответ. СБУ почему-то отказывается это проверять. Мы знаем, что четыре раза родной отец генерального прокурора ездил в Ростовскую и Воронежскую область. Мы понимаем, какими могут быть мотивы, когда люди выезжают из оккупированной территории. Пусть Руслан Кравченко это объяснит,

– подчеркнула глава Антикоррупционного центра.

По ее словам, украинцы должны услышать официальное объяснение, почему столько российских паспортов среди родственников чиновников, уплаченных рублей в российскую казну.

Что стоит знать о расследовании?