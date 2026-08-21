В авиакатастрофе в Кении погиб американский миллионер Роджер Дуарте

На севере Кении разбился экскурсионный вертолет, в результате чего погибли все семь человек, находившиеся на борту. Среди жертв трагедии – 42-летний американский мультимиллионер и ресторатор Роджер Дуарте, ранее вошедший в список Forbes "30 до 30".

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на данные кенийских властей.

Что известно об авиакатастрофе вблизи Кении?

Вертолет Eurocopter Ec130 B4 под управлением опытного пилота Джоша Оутрама разбился в среду, 19 августа, утром у подножия горы Ололокве в округе Самбуру. По информации Управления гражданской авиации Кении, воздушное судно следовало из заповедника в направлении реки Эвасо-Нгиро. Элитное туристическое агентство &Beyond подтвердило, что на борту находились его гости. В настоящее время официальные органы продолжают расследование причин аварии.

Среди пассажиров вертолета опознаны пять граждан США. Помимо Роджера Дуарте, погибли топ-менеджер Telemundo Хосе Суарес, а также супруги Генри Парр и Адам Хлавати. Жертвами авиакатастрофы также стали директор Генерального управления разведки Эквадора Мишель Сенси-Контуджи и его жена Стефани Мария Холлихан Васконес, имевшая двойное гражданство США.

Авиаперевозчик Lady Lori Helicopters выразил соболезнования семьям погибших.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования гостям, экипажу, их семьям и близким, а также всем, кого коснулась эта трагическая авария",

– говорится в официальном заявлении компании.

Реакция семьи на утрату бизнесмена

Семья Роджера Дуарте обнародовала заявление, в котором сообщила о своем глубоком потрясении от того, что произошло.

Масштаб этой трагедии невозможно осознать, и нет слов, чтобы выразить глубину нашей боли,

– отметили родственники погибшего.

82-летний отец предпринимателя Роджер Дуарте-старший также прокомментировал утрату сына.

Я сейчас полностью опустошен. У меня нет слов, чтобы передать свои чувства. Мы мало что знаем о том, что произошло. Ведется расследование катастрофы,

– рассказал он.

Что известно о пути Дуарте?

Роджер Дуарте начал свой предпринимательский путь еще в школьные годы, продавая южноамериканские сигары друзьям своего отца. Покинув карьеру в инвестиционном банкинге, в 2008 году 24-летний Дуарте основал свой первый бизнес – компанию George Stone Crab, специализирующуюся на продаже и доставке флоридских каменных крабов. Сначала он продавал крабовые клешни соседям в Ки-Бискейне, а впоследствии наладил сотрудничество с большим оптовиком.

Я не чувствовал, что буду расти в инвестиционном банке, и меня не интересовало получение степени MBA. Настало мое время начать собственный бизнес,

– поделился он в марте 2013 года.

В 2012 году вместе с шеф-поваром Сэмом Горенштейном он запустил ресторанную сеть My Ceviche, пилотный ресторан которой принес 1 миллион долларов выручки за первый год.

Отметим, что издание Bloomberg окрестило Дуарте "Крабовым королем", а в 2016 году он попал в рейтинг Forbes "30 до 30" в сфере продуктов питания и напитков. Дуарте жил в особняке стоимостью 2,8 миллиона долларов вместе с женой Николь Уоллс Дуарте, дочерью основателя знаменитого ресторана Versailles в Майами, и двумя детьми. Второй ребенок в семье родился в ноябре 2024 года.