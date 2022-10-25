Рогозин приехал в оккупированный Донецк: Арестович резко разнес его в прямом эфире

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что побывал на передовой. Так, путинский приспешник посетил оккупированный Донецк.

Однако "побывать на передовой" совсем не сложно. А вот когда перед тобой стоят боевые задания, за невыполнение которых грозит уголовная ответственность – это другое дело. Об этом Алексей Арестович рассказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал.

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Будет идти до конца

Я знаю людей, которые были и за линией фронта. Но "быть" и "выполнять задачи" – две очень разных вещи,

– подчеркнул Арестович.

Зато Рогозин хочет, чтобы мечта о Славянске сбылась. Мол, "кто бы что ни говорил, но всегда побеждает тот, кто готов идти до конца". Правда, сам оставил место, где нужно это делать.

"Он набрался решимости и поехал идти до конца где-то поближе к Москве. Отстрадаю и отслужу, только где-то в июле, и желательно – в Крыму", – подчеркнул советник главы ОП Алексей Арестович.

Арестович разнес Рогозина в прямом эфире: смотрите видео

Рогозин может возглавить оккупированные территории

Ранее речь шла о создании отдельного федерального округа для оккупированных территорий Украины. Предполагалось, что он получит название "Крымский". Захватчики надеялись, что он появится по итогам "референдумов". В незаконное образование должны войти оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей Украины. Его должен был возглавить бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Напомним, в июле кремлевский диктатор Владимир Путин уволил Рогозина с должности генерального директора "Роскосмоса", которую он занимал с 24 мая 2018 года. На смену пришел бывший вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов.