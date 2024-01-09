Такой мыслью поделился с 24 Каналом офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что не является специалистом в этой сфере и не может дать квалифицированный ответ, как быстро россияне могут реализовать план массовых запусков дронов. Однако, зная ситуацию на фронте, может предположить, что они ищут возможность совершать подобные массированные атаки.

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Переучивают на операторов дронов

Известно, что оккупанты увеличили заводское производство дронов, которое осуществляют как государственные корпорации, так и частные стартапы. Они производят большую номенклатуру дронов – ударных и разведывательных.

В России постоянно увеличиваются производства подобного типа, которые они переняли у нас,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Подобная массовая атака требует серьезной синхронизации усилий и умений российских операторов. Надо признать, в России сейчас достаточно квалифицированных операторов, которые могут проводить операции по ликвидации и личного состава, и бронетехники.

"Обучением специалистов в России происходит на государственном уровне. Целенаправленно там набирают на курсы россиян, имеющих техническое образование, IT-специализацию, и переучивают их на операторов дронов", – подчеркнул он.

Обратите внимание! О подобной разработке врага говорила волонтер Мария Берлинская. По ее словам, россияне будут автоматизировать свои системы управления дронами и "двигаться в сторону "роев дронов". Берлинская отметила, что когда дроны будут лететь тысячами, украинские военные будут вынуждены "отступать на десятки километров в считанные недели".

Россия – маниакальная страна

В то же время нужно учитывать, что появление таких сюжетов – это пропаганда. Если бы все, что показали, было правдой, по мнению Березовца, эта информация была бы засекречена. Россия – маниакальная страна, где засекречивают все, что только можно. Если в открытом доступе появляется подобный сюжет, то, скорее всего, он является частью ИПСО. Ее цель – запугать и посеять панические настроения среди украинцев.

"Все это военная тайна, и никто не будет намеренно разглашать подобные планы. Мы же не рассказываем о наших разработках – даем информацию очень дозировано. А наш враг неожиданно все подробно показал. Поэтому стоит относиться к этой информации с определенным предостережением", – отметил Тарас. Березовец.

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