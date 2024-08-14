Такое мнение высказал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, подчеркнув, что Россия пока не готова понять, что такое современная Украина. Это свидетельствует об абсолютном различии Киева и Москвы.

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Уже не полная оккупация

Россияне настолько втянулись в войну, что не понимают своего оппонента – Украину, по каким правилам она существует, на чем она построена.

В этом роковая ошибка россиян, на которой они сломают свои зубы и которая приведет к концу России,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

С одной стороны незнание россиян об Украине, это хорошо, по его мнению, ведь свидетельствует о том, что они не имеют информативных каналов в нашем государстве и не получают отсюда действительно важных данных.

Однако в то же время это плохо, потому что порождает у России иллюзии, что она разбирается в Украине и может ее обуздать. Однако это не так,

– заметил он.

Сегодня Россия рассчитывает получить определенные результаты в войне. Это уже не полная оккупация Украины – для этого у россиян нет ресурсов, но они хотели бы получить заморозку конфликта и возможность остаться на оккупированных территориях. Также враг стремится продолжать периодически атаковать Украину.

Россия имеет еще несколько целей – получить гарантии неприкосновенности, в частности для Владимира Путина, а также иметь гарантии, что санкции против нее не будут расширяться.

"Для того, чтобы все это осуществилось, Кремлю нужно продолжать давить на определенных направлениях и инвестировать много денег в пропаганду, чтобы она продвигала нарративы вроде того, что Украина "не имеет никакого шанса выстоять в войне". Также России необходимо проводить кампании по дискредитации военно-политического руководства Украины. Однако все это не даст россиянам никакого результата", – уверен Михаил Подоляк.

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