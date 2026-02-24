"Америка сильна, но делает недостаточно": Зеленский в годовщину вторжения обратился к Трампу в годовщину вторжения

24 февраля стало трагической датой в жизни каждого украинца. К четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом оставаться на стороне Украины.

Об этом он рассказал во время интервью для CNN, выразив ожидания на поддержку от Штатов.

Как Зеленский оценивает роль США и Трампа в урегулировании войны?

Глава государства подчеркнул, что роль США слишком весома, чтобы Украина могла дистанцироваться от этой Америки. Зеленский выразил надежду, что во время своего обращения к нации Трамп подтвердит поддержку Украины в ее противостоянии режиму Владимира Путина.

По словам президента, речь идет о борьбе демократического государства против одного человека, который олицетворяет войну.

Он подчеркнул, что нынешняя российская политика сосредоточена вокруг личных амбиций Путина, а сама Россия, как он отметил, фактически превращена в закрытую систему.

Зеленский также отметил, что если есть настоящее желание остановить Путина, то Соединенные Штаты имеют достаточно силы, чтобы это сделать. Отвечая на вопрос, оказывает ли Трамп достаточное давление на Кремль, президент Украины выразил сомнение.

В то же время он признал, что украинское общество истощено длительными боевыми действиями. Однако, по его словам, согласиться на условия Москвы означало бы потерять государственность.

Мы не можем просто дать ему (Путину, – 24 Канал) все, что он хочет. Потому что он хочет оккупировать нас. Если позволить ему это – мы потеряем все, все мы, людям придется бежать или стать россиянами,

– резюмировал Зеленский.

Кстати, во время своего обращения к четвертой годовщине полномасштабной войны Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы показать главе Белого дома Аллею флагов в Киеве. Говорится о месте на Майдане Независимости, где каждый флаг символизирует гибель конкретного украинского воина на войне.

Что говорят об отношении Трампа к Украине?