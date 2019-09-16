Роль Авакова переоценена: что будет с министром дальше

О реформе полиции, о состоянии МВД и о том, почему Арсен Аваков остался на посту – в прямом эфире 24 канала рассказал координатор Экспертного центра по правам человека Евгений Крапивин.

Почему Аваков остался в должности

По мнению Крапивина, Авакову чудом удалось остаться в должности министра внутренних дел. А все потому, что его роль переоценена. Эксперт подчеркнул, что Аваков остается влиятельным политиком, с которым считается действующая власть.

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"Его роль переоценена. Та аура человека, которая обеспечила порядок на выборах, угомонила "Нацдружин" или различные муниципальные стражи в регионах, человека, который был в конфронтации с Петром Порошенко, когда все боялись в Кабмине против его политики выступить, играет на опережение. Я надеюсь, что договоренность будет выполнена, и мы сможем получить нового министра внутренних дел", – сказал Крапивин.

Он вспомнил, что ранее говорилось о том, что Аваков остался якобы временным министром внутренних дел, а спустя примерно полгода он этот пост покинет.

Сейчас все начинают в этом сомневаться из-за истории с подчинением Нацгвардии и личной встречей Авакова с Зеленским. Такое впечатление, что он там пытается как-то шантажировать президента и так далее,

– отметил гость студии.

По его словам, многое еще не сделано в части уголовного блока и в том, что касается расследования преступлений. Он добавил: "Казалось бы, что реформа должна начинаться оттуда, однако, она началась с успешного пиар-проекта патрульной полиции".

"У нас есть огромное количество нападений на активистов, которые неэффективно расследуются. Единственное дело, которое имеет перспективу, – это дело Гандзюк. С таким общественным давлением оно едва расследуется. Однако, следует понимать, что во всех других вообще ничего не происходит", – пояснил эксперт.

Что известно о деле убийства Гандзюк?

31 июля 2017 года херсонскую активистку облили кислотой, когда она выходила дома. Позже от полученных ожогов она умерла.



Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.



Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и привело к ее смерти. В то же время, адвокаты считают причастными к убийству Кати: голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.