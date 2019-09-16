Роль Авакова переоценена: что будет с министром дальше
О реформе полиции, о состоянии МВД и о том, почему Арсен Аваков остался на посту – в прямом эфире 24 канала рассказал координатор Экспертного центра по правам человека Евгений Крапивин.
Почему Аваков остался в должности
По мнению Крапивина, Авакову чудом удалось остаться в должности министра внутренних дел. А все потому, что его роль переоценена. Эксперт подчеркнул, что Аваков остается влиятельным политиком, с которым считается действующая власть.
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"Его роль переоценена. Та аура человека, которая обеспечила порядок на выборах, угомонила "Нацдружин" или различные муниципальные стражи в регионах, человека, который был в конфронтации с Петром Порошенко, когда все боялись в Кабмине против его политики выступить, играет на опережение. Я надеюсь, что договоренность будет выполнена, и мы сможем получить нового министра внутренних дел", – сказал Крапивин.
Он вспомнил, что ранее говорилось о том, что Аваков остался якобы временным министром внутренних дел, а спустя примерно полгода он этот пост покинет.
Сейчас все начинают в этом сомневаться из-за истории с подчинением Нацгвардии и личной встречей Авакова с Зеленским. Такое впечатление, что он там пытается как-то шантажировать президента и так далее,
– отметил гость студии.
По его словам, многое еще не сделано в части уголовного блока и в том, что касается расследования преступлений. Он добавил: "Казалось бы, что реформа должна начинаться оттуда, однако, она началась с успешного пиар-проекта патрульной полиции".
"У нас есть огромное количество нападений на активистов, которые неэффективно расследуются. Единственное дело, которое имеет перспективу, – это дело Гандзюк. С таким общественным давлением оно едва расследуется. Однако, следует понимать, что во всех других вообще ничего не происходит", – пояснил эксперт.
Что известно о деле убийства Гандзюк?
31 июля 2017 года херсонскую активистку облили кислотой, когда она выходила дома. Позже от полученных ожогов она умерла.
Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.
Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и привело к ее смерти. В то же время, адвокаты считают причастными к убийству Кати: голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.
Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала
О реформе полиции
По мнению Евгения Крапивина стоит разделять Арсена Авакова и реформу полиции.
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"Я бы разделил Авакова и реформу, хотя он и вырабатывает политику в правоохранительной сфере – он все-таки принимал все конечные решения. Тем не менее, под давлением общественности, международных партнеров определенные реформы худо-бедно происходили", – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что все же ключевые вещи не были удачными.
Например, аттестация: когда уволили всего 7% людей, и то половина из них потом в административных судах возобновилась. Или неправильно расставлены акценты: когда реформируется патрульная служба, а совсем не затрагивается следствие, которое воспроизводит старые практики незаконных задержаний, пыток, фальсификаций доказательств и так далее. Все это имело место,
– отметил Крапивин.
Он добавил, что с начала идея реформы – хорошая: Нацполиция должна была быть создана как отдельный орган исполнительной власти.
"Должно было быть разделено, что управление полицией осуществляет независимый ее голова, а министр только координирует работу. Это частично было реализовано в законодательстве: по идее полиция якобы получила самостоятельную иерархию и может сама заниматься реформами, предлагать министерству те или иные вещи", – рассказал координатор экспертного центра по правам человека.
Фактически, эта европейская модель – когда министр только формирует политику, а управлением занимается глава полиции – не была соблюдена. До сих пор министр внутренних дел согласовывает, а фактически, определяет, кто будет руководителем местной полиции,
– пояснил Крапивин.
"Поэтому все хорошие вещи в реформе, я бы сказал, половинчатые. На примере деполитизации и разделения это очень хорошо видно", – подытожил эксперт.
Об убийстве 5-летнего мальчика
Недавно прошло 100 дней с момента, как пьяные полицейские застрелили 5-летнего мальчика на Киевщине. Жизнь Кирилла оборвал выстрел из мелкокалиберной винтовки, которую в соседнем дворе пристреливали полицейские. Они были выпившими, поэтому, просто ради развлечения решили пострелять по банкам.
► Движется ли дело
Сейчас трое подозреваемых находятся в СИЗО, еще один – под домашним арестом. Но самое главное доказательство в этом деле – оружие – так и не нашли.
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Как заявил Евгений Крапивин, это дело скорее всего не будет расследоваться. Ведь, как отчитался директор ГБР, оружие, из которого попали в мальчика, до сих пор не нашли. Тогда он прямо сказал: "Нет оружия – не будет обвинительного приговора".
Это правда. Потому что установить индивидуальную вину, то есть, кто именно из этих четырех человек стрелял, почти невозможно. И любая баллистическая экспертиза не поможет, пока нет соответствующих следов на оружии,
– отметил Крапивин.
► Как обстоят дела в МВД
Евгений также согласился, что эта трагедия отражает положение дел в полиции. Он отметил, что люди, которые стреляли, работали в так называемых подразделениях быстрого реагирования. Такие группы существуют там, где нет патрульной полиции, например, в селах или небольших городах.
В эти группы объединяют людей из разных подразделений. И они, как правило, являются бывшими милиционерами, которые успешно прошли переаттестацию. Однако там нет никакой дисциплины, а руководители за ними почти не смотрят. Поэтому именно на них очень часто жалуются люди,
– отметил Евгений Крапивин.
Также он добавил, что обычно эти люди могут даже не пройти переаттестацию, ведь она была только один раз – в 2015 году. Хотя, по закону, руководитель может инициировать аттестацию в любой момент, если он сомневается в компетентности своего подчиненного. Но этого не проводилось, поэтому такая трагедия может повториться и не раз, убежден Крапивин.
Кого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?
Вероятно, в ребенка стреляли двое пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, а также двое гражданских, среди которых – несовершеннолетний. Полицейских задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.
Некоторым подозреваемым уже избрали меру пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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