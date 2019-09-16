Роль Авакова переоцінена: що буде з міністром далі

На думку Крапивіна, Авакову дивом вдалось залишитись на посаді міністра внутрішніх справ. А все через те, що його роль є переоціненою. Експерт наголосив, що Аваков залишається впливовим політиком, з яким рахується чинна влада.

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"Його роль є переоціненою. Та аура людини, яка забезпечила порядок на виборах, вгамувала "Нацдружин" або різні муніципальні варти в регіонах, людини, яка була в конфронтації з Петром Порошенком, коли всі боялись у Кабміні проти його політики виступити, грає на випередження. Я сподіваюсь, що домовленість буде виконана, і ми зможемо отримати нового міністра внутрішніх справ", – сказав Крапивін.

Він пригадав, що раніше йшлося про те, що Аваков залишився нібито тимчасовим міністром внутрішніх справ, а через приблизно пів року він цей пост залишить.

Зараз всі починають в цьому сумніватись через історію з підпорядкування Нацгвардії та особистою зустріччю Авакова зі Зеленським. Таке враження, що він там намагається якось шантажувати президента і так далі,

– наголосив гість студії.

За його словами, багато ще не зроблено в частині кримінального блоку і в тому, що стосується розслідування злочинів. Він додав: "Здавалось б, що реформа має починатись звідти, однак, вона почалась з успішного піарпроєкту патрульної поліції".

"У нас є величезна кількість нападів на активістів, які неефективно розслідуються. Єдина справа, яка має перспективу, – це справа Гандзюк. З таким суспільним тиском вона ледь-ледь розслідується. Однак, варто розуміти, що у всіх інших взагалі нічого не відбувається", – пояснив експерт.

Що відомо про справу вбивства Гандзюк?31 липня 2017 року херсонську активістку облили кислотою, коли вона виходила дому. Пізніше від отриманих опіків вона померла.



Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть. Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.



Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

Про реформу поліції

На думку Євгена Крапивіна варто розділяти Арсена Авакова та реформу поліції.

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"Я б розділив Авакова і реформу, хоча він і виробляє політику в правоохоронній сфері – він все-таки приймав всі кінцеві рішення. – тим не менш, під тиском громадськості, міжнародних партнерів певні реформи худо-бідно відбувалися", – сказав експерт.

Він підкреслив, що все ж таки ключові речі не були вдалими.

Наприклад, атестація: коли звільнили всього 7% людей, і то половина з них потім в адміністративних судах поновилася. Або неправильно розставлені акценти: коли реформується патрульна служба, а геть не зачіпається слідство, яке відтворює старі практики незаконних затримань, катувань, фальсифікацій доказів і так далі. Все це мало місце,

– наголосив Крапивін.

Він додав, що від початку ідея реформи – хороша: Нацполіція мала бути створена як окремий орган виконавчої влади.

"Мало бути розділено, що управління поліцією здійснює незалежний її голова, а міністр лише координує роботу. Це частково було реалізовано в законодавстві: за ідеєю поліція ніби отримала самостійну ієрархію і може сама займатися реформами, пропонувати міністерству ті чи інші речі", – розповів координатор Експертного центру з прав людини.

Фактично, ця європейська модель – коли міністр лише формує політику, а управлінням займається голова поліції – не була дотримана. Досі міністр внутрішніх справ погоджує, а фактично, визначає, хто буде керівником місцевої поліції,

– пояснив Крапивін.

"Тому всі хороші речі в реформі, я б сказав, половинчасті. На прикладі деполітизації та розділення це дуже гарно видно", – підсумував експерт.

Нещодавно минуло 100 днів з моменту, як п'яні поліцейські застрелили 5-річного хлопчика на Київщині. Життя Кирила обірвав постріл з дрібнокаліберної гвинтівки, яку у сусідньому дворі пристрілювали поліцейські. Вони були на підпитку, тож, просто заради розваги вирішили постріляти по банках.

► Чи рухається справа

Наразі троє підозрюваних перебувають у СІЗО, ще один – під домашнім арештом. Але найголовніший доказ у цій справі – зброю – так і не знайшли.

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Як заявив Євген Крапивін, ця справа найімовірніше не буде розслідуватися. Адже, як відзвітував директор ДБР, зброю, з якої поцілили у хлопчика, досі не знайшли. Тоді він прямо сказав: "Немає зброї – не буде обвинувального вироку".

Це правда. Бо встановити індивідуальну провину, тобто, хто саме з цих чотирьох людей стріляв, майже неможливо. І будь-яка балістична експертиза не допоможе, поки немає відповідних слідів на зброї,

– наголосив Крапивін.

► Який стан справ у МВС

Євген також погодився, що ця трагедія відбиває стан справ у поліції. Він зауважив, що люди, які стріляли, працювали у так званих підрозділах швидкого реагування. Такі групи існують там, де немає патрульної поліції, наприклад, у селах чи невеликих містах.

У ці групи об'єднують людей з різних підрозділів. І вони, як правило, є колишніми міліціонерами, які успішно пройшли переатестацію. Однак там немає жодної дисципліни, а керівники за ними майже не дивляться. Тому саме на них дуже часто скаржаться люди,

– зазначив Євген Крапивін.

Також він додав, що зазвичай ці люди можуть навіть не пройти переатестацію, адже вона була лише один раз – у 2015 році. Хоча, згідно з законом, керівник може ініціювати атестацію у будь-який момент, якщо він сумнівається у компетентності свого підлеглого. Але цього не проводилося, тому така трагедія може повторитися і не раз, переконаний Крапивін.

Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Ймовірно, у дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також двоє цивільних, серед яких – неповнолітній. Поліцейських затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.



Деяким підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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